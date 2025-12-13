Military Logistics Simulator: Von der Konvoikontrolle bis zur Drohnenabwehr

Der Military Logistics Simulator bietet mit Solo- oder Koop-Mehrspielermodus eine neue Sichtweise auf Militärstrategie und Teamwork.

Publisher Aerosoft und Entwickler Nano Games veröffentlichen den Military Logistics Simulator für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die kooperative Logistiksimulation ist damit bereit für den Einsatz hinter den Frontlinien.

Im Military Logistics Simulator (MLS) bewegen sich Spieler in die anspruchsvolle Realität moderner militärischer Unterstützungsoperationen.

MLS wurde entwickelt, um die oft unsichtbare, aber unverzichtbare Grundlage jedes Militäreinsatzes hervorzuheben. Spieler übernehmen die Verantwortung für Missionen, Konvois und Entscheidungen, die den gesamten Kriegsbetrieb am Laufen halten.

Allein oder im Koop-Modus sichern sie wichtige Routen, versorgen Stützpunkte und treffen unter Beschuss schnelle Entscheidungen: Denn in der Militärlogistik zählt jede Lieferung.

Von Treibstoff- und Reparaturfahrten bis hin zur Erweiterung der Basis und Verteidigung der Routen – jede Mission stellt die Koordination der Spieler und ihr Urteilsvermögen auf die Probe.

Die Field Ops Console (FOSCON) bietet eine übersichtliche taktische Schnittstelle zur Steuerung des Konvois: Spieler bilden Formationen, erteilen Befehle zum Folgen, Anfahren und Halten, verwalten Ausschlüsse und halten die Kolonne in Bewegung.

Sie errichten und verbessern ihre Forward Operating Base (FOB), führen Versorgungsmissionen durch, bergen wiederverwertbare Materialien und setzen auf Lastwagen montierte schwere Maschinengewehre und Punktabwehrwerfer ein, um Bodenbedrohungen und Luft-Boden-Angriffen entgegenzuwirken.

Der Military Logistics Simulator wurde entwickelt, um die Verteidigung durch Logistik nachzubilden, wobei reale Verfahren für mehr Spielspaß optimiert wurden.

Military Logistics Simulator Features

FOSCON – Befehlsgebung leicht gemacht: Bildet eure Kolonne und erteilt Befehle zum Folgen, Ansteuern und Halten mit einem übersichtlichen HUD.

Versorgungsläufe und FOB-Upgrades: Liefert wichtige Güter, erweitert die Basis und schaltet sinnvolle Upgrades für LKWs und Ausrüstung frei.

Verteidigung durch Logistik: Schützt die Routine mit Punktabwehr und montierten HMGs vor Drohnenangriffen und baut einen intelligenten Schutz auf.

Bedrohungserkennender K9-Begleiter: Beliebte Unterstützungsaufgaben mit einem KI-gesteuerten Deutschen Schäferhund.

Einsätze an Land und auf Flugzeugträgern: Die Missionen reichen von Überlandkonvois bis hin zur Logistik an Bord eines Flugzeugträgers.

Single-Player & Koop: Bewältigt Missionen alleine oder koordiniert euch mit anderen.

Military Logistics Simulator ist jetzt auf Steam, im PlayStation Store und im Microsoft Xbox Store erhältlich. Zum Release gibt es einen Rabatt von 20%.

Den Release-Trailer gibt es hier zu sehen: