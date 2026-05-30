Mina The Hollower: Dieses Spiel bringt Game-Boy-Charme zurück

Eine verfluchte Insel, düstere Geheimnisse und eine Heldin mit außergewöhnlichen Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt von Mina the Hollower, das ab sofort für Xbox-Konsolen erhältlich ist.

Das neue Abenteuer stammt von Yacht Club Games, dem Studio hinter der erfolgreichen Shovel-Knight-Reihe, und verbindet klassische 8-Bit-Optik mit modernen Gameplay-Elementen. Spieler schlüpfen in die Rolle der berühmten Höhlerin Mina, die zu einer gefährlichen Mission aufbricht, um eine von Dunkelheit und Monstern heimgesuchte Insel zu retten.

Im Zentrum des Gameplays stehen schnelle Kämpfe, Erkundung und das charakteristische Eingraben in den Boden. Dadurch kann Mina Hindernisse umgehen, Feinden ausweichen oder neue Wege durch die miteinander verbundene Spielwelt entdecken. Neben ihrer Peitsche „Nachtstern“ steht ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung, das unterschiedliche Kampfstile ermöglicht.

Während der Reise sammeln Spieler zahlreiche Schmuckstücke, die besondere Fähigkeiten und passive Boni freischalten. Durch das Aufleveln der Hauptfigur lässt sich der eigene Spielstil zusätzlich anpassen.

Optisch orientiert sich das Spiel stark an den Klassikern des Game Boy Color, wurde jedoch mit modernen Animationen, Breitbild-Unterstützung und einer zeitgemäßen Steuerung erweitert. Ergänzt wird das Abenteuer durch eine von viktorianischem Gothic-Horror inspirierte Geschichte, zahlreiche skurrile Charaktere, herausfordernde Bosskämpfe und eine große, geheimnisvolle Spielwelt voller versteckter Geheimnisse.

Mit seinem Mix aus Retro-Präsentation, Action, Erkundung und Rollenspielelementen richtet sich Mina the Hollower sowohl an Fans klassischer Abenteuer als auch an Spieler, die nach einer modernen Interpretation alter 8-Bit-Konzepte suchen.

Der Titel wurde von Yacht Club Games entwickelt und veröffentlicht und ist seit dem 29. Mai 2026 erhältlich.