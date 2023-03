Minabo: A Walk Through Life: Soziales Simulationsspiel erscheint im April

Minabo erscheint am 28. April für Nintendo Switch, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie PC.

Der Videospiel-Publisher SelectaPlay und das Indie-Studio DevilishGames geben bekannt, dass Minabo – A Walk Through Life, ein soziales Simulationsspiel über das Leben, am 28. April für Nintendo Switch, Xbox- und PlayStation-Konsolen sowie PC (Steam) mit einem einwöchigen Rabatt für €13,49 (Preis ohne Rabatt €14.99) veröffentlicht wird.

Minabo – A Walk Through Life ist ein cozy Indie-Titel, in dem die Spieler*innen ihre eigene Rübe züchten und ihren gesamten Lebenszyklus von Anfang bis Ende begleiten, indem sie mit anderen Rüben und der Umgebung interagieren. Schließe Freundschaften, gründe eine Familie und kümmere dich um Haustiere, um in kurzen Lebenszyklen Beziehungen aufzubauen.

Im Laufe des Lebens müssen die Spieler*innen schwere Entscheidungen in Bezug auf ihre sozialen Beziehungen treffen. Willst du heiraten und Kinder haben, oder bleibst du lieber Single und kümmerst dich um deine Eltern in ihren letzten Tagen? Minabo – A Walk Through Life ist eine reine (und harte) Lebensmetapher!

Die Spieler erwartet eine schöne Grafik und charmante Charaktere, die alle Zielgruppen gleichermaßen ansprechen, während man 25 Quests voller lebensverändernder Momente absolviert, die von den an der Entwicklung beteiligten Psychologen inspiriert wurden. Mit dem Free-Life-Modus können die Spieler den Pfad erneut ändern und ihre Lebensgeschichte in den sozialen Medien teilen.

