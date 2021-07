Mind Maze: Logikspiel kann ab sofort vorbestellt werden

Sometimes You gibt bekannt, dass das Logikspiel Mind Maze am 20. Juli 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Mind Maze ist ein logisches Wettkampfspiel, das auf der Erfassung des Spielfelds basiert.

Setzt Wände, baut ein Labyrinth, erfasst Zellen des Spielfeldes. Vermeidet Sackgassen, damit sie nicht vom Gegner erobert werden.

Berechnet die Züge, um eine Strategie aufzubauen,und erstellt logische Fallen für den Gegner. Seid schlau und zwingt euren Gegner, einen Fehler zu machen und bedeckt das Feld lawinenartig, um zu gewinnen.

Wählt zwischen der Einzelspielerkampagne oder messt euch mit anderen Spielern im Hotseat-Modus mit bis zu 8 Spielern an einer Konsole.

Mind Maze Official Gameplay Trailer PC