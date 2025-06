MindsEye: 20 Stunden Spielzeit für Kampagne bestätigt

Mit dem 10. Juni steht der Release von MindsEye auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC bevor.

Leslie Benzies von Build A Rocket Boy sprach mit GamesIndustry über die anstehende Veröffentlichung und die Länge des Spiels.

Benzies bestätigte zunächst die rund 20 Stunden Spielzeit für die Kampagne und begründete die Entscheidung bezüglich des Preises von knapp 60,- Euro sowie die Länge.

So wird es zusätzlich einen kontinuierlichen Strom von Inhalten geben. Zudem wollen Spieler heutzutage nicht mehr nur „Füllmaterial“ haben.

„Heutzutage gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten für die Leute. Es geht nicht nur um Spiele: Es gibt Streaming-TV, so viele gute Sendungen da draußen. Ich glaube nicht, dass man in Spielen nur Füllmaterial haben kann. Ich glaube, die Leute wollen sowohl das Fleisch als auch die Kartoffeln. Wir haben versucht, so viel Fleisch wie möglich zu machen, wenn das Sinn macht.“