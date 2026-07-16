MindsEye: Bekommt endlich Multiplayer – diese neuen Modi kommen mit Update 8

MindsEye erhält mit Update 8 erstmals Multiplayer-Modi und einen eigenen Race Builder.

Mit Update 8 erhält MindsEye eine der bislang größten Erweiterungen: Erstmals wird ein Multiplayer-Modus eingeführt. Zusätzlich kommen neue Rennmodi, Grenade Football und der Race Builder, mit dem Spieler eigene Rennen erstellen und teilen können.

Laut den angekündigten Update-Details erweitert der neue Patch das Spiel deutlich über die bisherige Einzelspieler-Erfahrung hinaus. Spieler können künftig eigene Rennstrecken entwerfen und ihre Kreationen mit anderen Nutzern teilen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Verfügbarkeit von Community-Inhalten. Mit Update 8 werden von Spielern erstellte Inhalte erstmals auch auf Konsolen unterstützt.

Neben dem Race Builder stehen neue Multiplayer-Aktivitäten im Mittelpunkt. Dazu gehören klassische Rennen sowie der neue Modus Grenade Football, der eine zusätzliche Wettkampfvariante bieten soll.

Das Entwicklerteam bezeichnet Update 8 als eines der größten Updates für MindsEye bisher. Weitere Details zu den neuen Modi und dem genauen Veröffentlichungszeitpunkt sollen noch folgen.