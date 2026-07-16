MindsEye: Bekommt endlich Multiplayer – diese neuen Modi kommen mit Update 8

Mit Update 8 erhält MindsEye eine der bislang größten Erweiterungen: Erstmals wird ein Multiplayer-Modus eingeführt. Zusätzlich kommen neue Rennmodi, Grenade Football und der Race Builder, mit dem Spieler eigene Rennen erstellen und teilen können.
Laut den angekündigten Update-Details erweitert der neue Patch das Spiel deutlich über die bisherige Einzelspieler-Erfahrung hinaus. Spieler können künftig eigene Rennstrecken entwerfen und ihre Kreationen mit anderen Nutzern teilen.
Eine weitere Neuerung betrifft die Verfügbarkeit von Community-Inhalten. Mit Update 8 werden von Spielern erstellte Inhalte erstmals auch auf Konsolen unterstützt.
Neben dem Race Builder stehen neue Multiplayer-Aktivitäten im Mittelpunkt. Dazu gehören klassische Rennen sowie der neue Modus Grenade Football, der eine zusätzliche Wettkampfvariante bieten soll.
Das Entwicklerteam bezeichnet Update 8 als eines der größten Updates für MindsEye bisher. Weitere Details zu den neuen Modi und dem genauen Veröffentlichungszeitpunkt sollen noch folgen.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das spielen echt noch welche?
Braucht das spiel den noch,da werden doch weniger als bei Marathon den Multi spielen 🤔
Bin mal gespannt ob das viele spielen werden 🤔 also ich werde Passen 😅