MindsEye: CEO: Haben Beweise für Spionage und gezielte Sabotage

Der CEO von Build a Rocket Boy erklärt, das Studio habe überwältigende Beweise für organisierte Spionage und gezielte Sabotage gesammelt, die den Launch von MindsEye beeinträchtigt hätten.
Mark Gerhard betont, externe Partner und juristische Berater hätten monatelang an der Aufklärung krimineller Aktivitäten gearbeitet, deren Auswirkungen nun zu einer weiteren Entlassungsrunde führten. Da das Verfahren auf eine strafrechtliche Verfolgung zusteuere, könnten derzeit keine Details veröffentlicht werden.
Bereits vor der Veröffentlichung hatte Gerhard von koordinierten Angriffen gesprochen, darunter angebliche Bot‑Farmen und eine kostspielige Schmutzkampagne. MindsEye‑Entwickler widersprachen diesen Darstellungen und verwiesen auf internen Crunch, Fehlmanagement und fehlende klare Führung.
Auch Publisher IO Interactive wies die Sabotagevorwürfe zurück und zeigte sich nach der Zusammenarbeit verunsichert.
Parallel dazu sorgte MindsEye selbst für Kritik, da veröffentlichte Spielszenen deutliche technische Fehler offenbarten. Ein offizieller Teaser zeigte fehlerhafte Animationen und unnatürliche Fahrzeugbewegungen, was die Diskussion über die Ursachen des misslungenen Starts weiter verstärkte.
Da will die Leitung nur sämtliche Fehler von sich weisen, dann müssen sie aber auch beweisen das was dran und nicht nur Töne spucken. Ich wüsste gar nicht wer die sabotieren sollte, das war ihr erstes Game, ähnlich wie bei Highguard haben die Gamer schnell bemerkt was das für ein Schund ist.
Angeblich soll ja Rockstar die sabotieren. Der Typ hat ja viele Jahre dort gearbeitet und jetzt will Rockstar natürlich nicht das er was eigenes großes kreiert
Alles Neider………😮💨
Egal ob da Sabotage war oder nicht. Es wäre ein gutes Spiel geworden, wenn man es nicht im Alpha Stadium released und Zeug versprochen hätte das überhaupt nicht geliefert wurden, z.b. sollte es ja eine Kampagne im MMO sein wo die Spieler ihre eigenen Stories entwickeln können. Wo ist das MMO, wo der Editor? Dann sollte Amazon usw. im Spiel werben können, quasi wie Second Life mit echtem Bezug, also z.b. Spieler geht in den Spiel amazon store und kauft sich dort ein echtes T-Shirt (oder NFTs oder Videos die im Spiel angeschaut werden können), dass dann nach Hause kommt, wo ist das geblieben? Das komplette Metaverse wurde eingestampft, aber kurz vor Release noch angepriesen, als ob das jemals kommen sollte, wahrscheinlich waren die Gelder schon längst nicht mehr da. Dann der Zustand vom eigentlichen Spiel Bugs ohne Ende, Missionen die beim kleinsten Fehler nicht schaffbar waren, Kugeln die sonstwo hin gingen nur nicht direkt zum Gegner (oder magisch um die Ecken fliegen), extrem dumme KI, furchtbar langweilige und vor allem extrem dumme AI Story, NPCs die immer gleich aussehen und auch zig mal an einem vorbeigehen, ständig extreme Framedrops, Freezes, oder KI Fehler die dann einen Missionsneustart erforderten und und und; Endgame, mein Gott was für ein Sch… immer die gleiche Unfaire Mission ewig weit vom Missionsgeber entfernt und wehe es gibt einen Bug, bei dem das Auto plötzlich nicht mehr vorm Parkhaus steht (oder man stirbt, wahrscheinlich ist das gar kein Bug, Auto soll absichtlich, 30min zu Fuß von einem Spawnen.)
Wenn es Sabotage gab dann bei den Entwicklern, die ihre Arbeit nicht gemacht haben. Oder beim CEO, der den Entwicklern nicht genug Zeit gab.
Von außen scheint es eventuell tatsächlich eine Youtube Agency gegeben zu haben, die vorweg negatives clickbait verbreitete, zumindest habe ich dies auch von anderen Youtube News gehört. Aber das wäre vollkommen egal gewesen, wenn das Spiel selbst gut gewesen wäre, alle anderen hätten positiv darüber berichtet. Nur so als Vergleich Creed Shadows wurde auch extremst sabotiert von gewissen politischen und kulturellen Richtungen, trotzdem war es ein Erfolg, eben weil es ein gutes Spiel ist und kein Bugfest.
Die sollen sich doch einfach bei den Spielern entschuldigen und sich den Arsch aufreißen, damit das Spiel doch noch zu dem wird, was sie haben wollten. So hat es CDPR mit Cyberpunk auch damals getan und der Großteil der Spieler hat ihnen verziehen.
Leider können sich manche Menschen ihre Fehler nicht eingestehen und suchen lieber monatelang krankhaft nach Ausreden
Immer sind die anderen Schuld…
Oh Man. Die haben sich doch schon in Grund und Boden blamiert. Es nimmt kein Ende
Mein Gott, nehmt diesem Mann seinen Posten weg! Das Trauerspiel kann sich ja keiner mehr ansehen. Statt sich Fehler einzugestehen macht er jetzt den Xavier Naidoo hier… Alle anderen sind böse!
Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
Klar , Mindseye war der heilige Gral der Gaming Entwicklung 🙄
Ich bin aktuell dabei mich da durch zu beißen und glaubt mir , da ist rein gar nichts innovatives oder gar geheimes im Game , das es wert gewesen wäre auszuspionieren 🙄🫣