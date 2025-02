MindsEye: Cineastischer Thriller spielt in naher Zukunft

Autor:, in / MindsEye

IOI Partners und Build A Rocket Boy haben offiziell MindsEye vorgestellt, einen immersiven Cinematic Thriller, der im Sommer 2025 auf den Markt kommen soll.

MindsEye wurde von Leslie Benzies, einem der visionärsten Regisseure und Pioniere der Videospielbranche, entwickelt und ist ein erzählerisch getriebenes Einzelspieler-Action-Adventure-Spiel.

MindsEye wurde während Sonys PlayStation State of Play mit einem filmischen Story-Trailer und einer Gameplay-Präsentation vorgestellt, die den Spielern einen ersten Blick auf das Setting der nahen Zukunft, die explosiven Kämpfe und die adrenalingeladenen Fahrsequenzen ermöglichte.

„Ich habe meine gesamte Karriere der Entwicklung fesselnder interaktiver Unterhaltung gewidmet, um die Spieler zu begeistern“, sagt Leslie Benzies, Game Director von MindsEye. „Mit MindsEye haben wir das cineastische Abenteuer auf die nächste Stufe gehoben – wir haben Charaktere und eine Welt geschaffen, die sich wirklich lebendig anfühlt. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler einsteigen und den eindringlichen Realismus und die unermüdliche Arbeit, die in jedem Moment des Spiels steckt, spüren.“

MindsEye folgt Jacob Diaz, der mit einem mysteriösen neuronalen Implantat, dem MindsEye, ausgestattet ist, das ihn mit unzusammenhängenden Flashbacks seiner Zeit im Dienst zurücklässt.

Während Jacob kämpft, um die Wahrheit herauszufinden, wird er in eine Welt hineingezogen, in der KI, Hightech-Experimente und unkontrollierte militärische Macht jeden Schritt seiner Reise beeinflussen.

MindsEye spielt in Redrock, einer fiktiven Wüstenmetropole in nicht allzu ferner Zukunft, und erzählt eine Geschichte über künstliche Intelligenz, menschliche Gier und den Kampf um die Kontrolle, der die Erde an den Rand des Zusammenbruchs bringt.

Die Spieler erforschen eine detailreiche Welt, decken verborgene Verschwörungen auf und navigieren durch eine zutiefst persönliche Geschichte, bei der viel auf dem Spiel steht.

MindsEye bietet intensive Kämpfe, bei denen jede Entscheidung über das Überleben entscheidet. Die Spieler werden in Third-Person-Shooter-Gefechten mit Feinden konfrontiert, die ihre Angriffe koordinieren, sie aus der Deckung aufstöbern und mit überwältigender Kraft ausschwärmen. Der Erfolg hängt von schnellem Denken, taktischer Positionierung und der Nutzung der Umgebung und einer Begleitdrohne ab, um die Oberhand zu gewinnen.

Ob zu Fuß, hinter dem Steuer oder in der Luft, MindsEye hält die Spieler in einer Welt, die ständig bedroht ist, auf Trab.