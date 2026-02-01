MindsEye: Drama eskaliert: Build a Rocket Boy trennt sich von IO Interactive – Gerücht

Insider Gaming berichtet, dass Build a Rocket Boy (BRB) kurz davorsteht, offiziell die Trennung von seinem Publisher IO Interactive bekanntzugeben.

Laut mehreren Quellen stammt die Entscheidung ausschließlich von BRB, das künftig sein Publishing selbst übernehmen will, um mehr Kontrolle über Strategie, Kommunikation und Spielererlebnis zu gewinnen.

Mit der möglichen Neuorientierung wird auch ein bereits angekündigtes Highlight eingestampft: Das MindsEye x Hitman‑Crossover, das während des Summer Game Fest 2025 vorgestellt wurde, findet nicht mehr statt, heißt es. Stattdessen will BRB sämtliche Ressourcen in Fixes, Stabilität und neue Inhalte für MindsEye stecken.

MindsEye – Ein Launch voller Kontroversen

MindsEye erschien am 10. Juni 2025 – und wurde von der Kritik regelrecht zerrissen:

Nur 6 % der Kritiker empfahlen das Spiel

Auf Steam überwogen negative bis gemischte Bewertungen

Technische Probleme, Designschwächen und fehlende Features dominierten die Diskussion

Kurz vor Release sorgte Co‑CEO Mark Gerhard für Aufsehen, als er in einem Discord‑Q&A behauptete, die negative Vorabstimmung sei Teil einer bezahlten Kampagne eines Drittanbieters, der versuche, Spiel und Studio gezielt zu sabotieren.

Schweigen nach Release – und interne Turbulenzen

Nach dem misslungenen Launch zog sich BRB weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf Reparaturen. Doch intern brodelte es weiter:

Einen Monat nach Release soll Co‑CEO Leslie Benzies den Mitarbeitern mitgeteilt haben, dass 300 Entwickler von Entlassungen bedroht seien.

Er machte sowohl interne als auch externe „Saboteure“ für die Probleme des Spiels verantwortlich.