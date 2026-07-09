MindsEye: Entwickler protestieren gegen Fan-Event des eigenen Studios

Bei MindsEye sorgt ein geplanter Fan-Playtest für Unmut innerhalb des Entwicklerstudios Build a Rocket Boy. Mitarbeiter wollen gegen die Veranstaltung protestieren, da sie diese nach den umfangreichen Entlassungen der vergangenen Monate für das falsche Signal halten.

Das Studio hatte angekündigt, eine kleine Gruppe von Community-Mitgliedern nach Edinburgh einzuladen. Build a Rocket Boy übernimmt dabei die Kosten für Hin- und Rückflug sowie zwei Hotelübernachtungen. Außerdem ist ein Treffen mit Entwicklern vor Ort geplant.

Genau diese Ausgaben stoßen bei Teilen der Belegschaft auf Kritik. Nach mehreren Entlassungswellen, bei denen laut Protestaufruf innerhalb des vergangenen Jahres mehr als 400 Arbeitsplätze weggefallen sein sollen, halten Mitarbeiter die Finanzierung eines solchen Fan-Events für unangemessen. Für den 11. Juli wurde deshalb eine Protestaktion vor dem Studio angekündigt.

Unterstützung erhalten die Beschäftigten von der Independent Workers Union of Great Britain (IWGB). Die Gewerkschaft wirft Build a Rocket Boy unter anderem vor, Aufgaben an Fans zu übertragen, die üblicherweise von bezahlten Testern übernommen würden. Zudem kritisiert sie frühere Entlassungen im Community-Team und den Umgang des Studios mit seinen Mitarbeitern.

Die IWGB führt darüber hinaus bereits ein separates rechtliches Verfahren gegen Build a Rocket Boy. Dabei geht es um Vorwürfe, das Studio habe Überwachungssoftware auf Arbeitsrechnern eingesetzt und Mitarbeiter ohne deren Wissen überwacht. Build a Rocket Boy hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.