MindsEye: Entwickler protestieren gegen Fan-Event des eigenen Studios

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Image: IO Interactive Partners A/S

Ein geplanter Fan-Playtest von MindsEye sorgt innerhalb von Build a Rocket Boy für Kritik.

Bei MindsEye sorgt ein geplanter Fan-Playtest für Unmut innerhalb des Entwicklerstudios Build a Rocket Boy. Mitarbeiter wollen gegen die Veranstaltung protestieren, da sie diese nach den umfangreichen Entlassungen der vergangenen Monate für das falsche Signal halten.

Das Studio hatte angekündigt, eine kleine Gruppe von Community-Mitgliedern nach Edinburgh einzuladen. Build a Rocket Boy übernimmt dabei die Kosten für Hin- und Rückflug sowie zwei Hotelübernachtungen. Außerdem ist ein Treffen mit Entwicklern vor Ort geplant.

Genau diese Ausgaben stoßen bei Teilen der Belegschaft auf Kritik. Nach mehreren Entlassungswellen, bei denen laut Protestaufruf innerhalb des vergangenen Jahres mehr als 400 Arbeitsplätze weggefallen sein sollen, halten Mitarbeiter die Finanzierung eines solchen Fan-Events für unangemessen. Für den 11. Juli wurde deshalb eine Protestaktion vor dem Studio angekündigt.

Unterstützung erhalten die Beschäftigten von der Independent Workers Union of Great Britain (IWGB). Die Gewerkschaft wirft Build a Rocket Boy unter anderem vor, Aufgaben an Fans zu übertragen, die üblicherweise von bezahlten Testern übernommen würden. Zudem kritisiert sie frühere Entlassungen im Community-Team und den Umgang des Studios mit seinen Mitarbeitern.

Die IWGB führt darüber hinaus bereits ein separates rechtliches Verfahren gegen Build a Rocket Boy. Dabei geht es um Vorwürfe, das Studio habe Überwachungssoftware auf Arbeitsrechnern eingesetzt und Mitarbeiter ohne deren Wissen überwacht. Build a Rocket Boy hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

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10 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 313060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.07.2026 - 20:31 Uhr

    Auch eine Art im Gespräch zu bleiben.
    Am besten MS übernimmt den Laden, schmeißt CEO raus und macht aus Mindseye noch eine guten GTA Klon exklusiv für Xbox.
    Obwohl: so kurz vor GTA VI eher keine gute Idee

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  4. kleineAmeise 182960 XP Battle Rifle Elite | 09.07.2026 - 20:59 Uhr

    Das Spiel hat noch mehr Fans!?
    Wow!
    Also ich bin total Fan von dem was es hätte sein können. Von dem was es ist, nicht unbedingt.

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  5. Mr Poppell 122640 XP Man-at-Arms Silber | 09.07.2026 - 21:07 Uhr

    Berechtigte Kritik, das Geld wäre anderswo sicher besser eingesetzt. 😔

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  7. Ash2X 353020 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.07.2026 - 21:33 Uhr

    Ich verstehe schon woher die Idee kommt – ein paar „Fans“ hofieren um bessere Presse zu bekommen ist ja nicht dumm. Wenn sie es wirklich verbessert haben.
    Wenn man offenbar fast pleite ist eventuell der letzte Strohhalm.
    Allerdings glaube ich kaum dass das reichen würde.

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  9. Devilsgift 152645 XP God-at-Arms Silber | 09.07.2026 - 21:41 Uhr

    Verstehe die Kritik vollkommen. Für die Fans natürlich schade, aber wenn eh kein Geld da ist sollte man es besser lassen.

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