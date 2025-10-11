MindsEye: Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe

Das von Build A Rocket Boy entwickelte Action-Spiel MindsEye ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Nach einem katastrophalen Start ist man weiterhin bemüht das Spiel via Updates und Verbesserungen in einen annehmbaren Zustand zu versetzen.

Nun steht dem Entwicklerstudio neuer Ärger ins Haus. Die britischen Gewerkschaft IWGB Game Workers erhebt in einem offenen Brief, der von 93 Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern unterschrieben wurde, schwere Vorwürfe.

Kritisiert werden unter anderem „langjährigen Respektlosigkeit und Misshandlung“ der Mitarbeiter. Zudem wird MidnsEye als „eine der schlechtesten Videospielveröffentlichungen dieses Jahrzehnts“ bezeichnet und darauf hingewiesen, dass 250 bis 300 Mitarbeiter des Unternehmens ihren Arbeitsplatz verloren haben.

Build A Rocket Boys Kommunikation mit seinen Mitarbeitern wird als mangelhaft bezeichnet. Für Überstunden, die insbesondere in den vier Monaten vor der Veröffentlichung von MindsEye aufgezwungen worden seien, habe man zwar einen Zeitausgleich angeboten, das in Anspruch nehmen wiederum durch das Ansetzen von „hochpriorisierte Arbeiten“ verhindert.

Den Umgang mit Entlassungen beschreibt man als katastrophal. Das Unternehmen habe für „Verwirrung und Stress“ unter seinen Mitarbeitern gesorgt, diese falsch informiert, mit falschen Kündigungsfristen entlassen oder falschen Teams zugeteilt.

Die Gewerkschaft sieht vor allem die Führung um Mark Gerhard und Leslie Benzies in der Verantwortung. Gefordert wird unter anderem eine öffentliche Entschuldigung, angemessene Entschädigungen für die entlassenen Mitarbeiter sowie konzertierte und dokumentierte Bemühungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen innerhalb des Studios.