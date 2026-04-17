MindsEye: Große Änderungen – Self-Publishing, Multiplayer und neue Tools angekündigt

Das Entwicklerstudio Build A Rocket Boy hat für MindsEye einen grundlegenden Wechsel angekündigt und übernimmt ab sofort das Self-Publishing für den Titel.
Mit dieser Entscheidung erhält das Studio mehr direkte Kontrolle über die Kommunikation und die Weiterentwicklung des Spiels. Ziel ist es, Inhalte schneller bereitzustellen und Updates enger an der Community auszurichten.
Im Zentrum der neuen Ankündigungen steht die Erweiterung des ARCADIA-Ökosystems. Dazu gehört unter anderem „Multiplayer Races“, ein neuer Modus, in dem Spieler in kompetitiven Rennen gegeneinander antreten können.
Zusätzlich wird der „Race Builder“ erstmals auch auf Konsolen verfügbar gemacht. Damit können Spieler eigene Rennspiele erstellen und sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus teilen.
Bereits bestehende PC-Inhalte von ARCADIA sollen ebenfalls auf Konsolen zugänglich gemacht werden. Dadurch wird erstmals die gesamte Community-Kreativbibliothek plattformübergreifend geöffnet.
Weitere Inhalte für das Jahr 2026 sind bereits in Planung, werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt konkret vorgestellt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok damit hätte ich jetzt mal gar nicht gerechnet, dachte es war eine Bruchlandung.
Das da noch weiter gearbeitet wird überrascht mich
Das war definitiv eine Bruchlandung aber das daran weiter gearbeitet wird überrascht mich ehrlich gesagt auch
Die können machen, was sie wollen. Ich würde es höchstwahrscheinlich nicht einmal spielen, wenn sie es verschenken würden.
Mich wundert auch, dass man das Spiel noch derartig unterstützt.
Wart es ab das wird noch der GTA Killer ^^
Aber ehrlich gesagt find ich es cool das es weiter unterstützt wird. Soll ja wirklich Leute geben die das gerne zocken oder gezockt haben
Der Hauptfehler des Studios einfach, dass es zu schnell gewachsen ist. Ein Start-Up ohne nennenswerte Erfahrungswerte lässt über 300 Entwickler ein Spiel bauen. Die wären besser gefahren eine runde Erfahrung mit 30 Entwicklern zu schaffen.
Kaufen würde ich es mir höchstens, wenn sie das wirklich sehr gut umbauen und die ganze Welt danach schreit, dass man es spielen muss. Also wohl nie.
Denke die Versuchen es wie bei No man sky’s , nach unzähligen Updates ein fertiges und gleichzeitig neues Spiel daraus zu machen. Ob das gelingt wage ich zu bezweifeln .
Ist das auf einmal ein Racer, ihr Pech, Racer mag ich noch weniger 😅
Ist mittlerweile ein richtig gutes Spiel,der Support ist wirklich zu loben.Würde auch Geld bezahlen für einen Story DLC,Preis spielt keine Rolle
Schön zu hören! Danke für deinen Kommentar. Das macht mir Mut 😉 Habe das Spiel gestern installiert und wollte heute damit starten.
Ich habe das Spiel in Angebot geholt. Habe es gestern installiert. Im Hauptmenü habe ich dann diese Modi gesehen und war überrascht. Davon hatte ich zuvor nicht gelesen oder gehört. Jetzt weiß ich warum. Ich gebe dem Spiel eine Chance. Mal sehen, ob es wirklich so schlimm ist. Die Negativkritik hat mich neugierig gemacht. Und wer weiß! Vielleicht ist es so ein Fall wie bei Alien Isolation.