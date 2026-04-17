MindsEye: Große Änderungen – Self-Publishing, Multiplayer und neue Tools angekündigt

Das Entwicklerstudio Build A Rocket Boy hat für MindsEye einen grundlegenden Wechsel angekündigt und übernimmt ab sofort das Self-Publishing für den Titel.

Mit dieser Entscheidung erhält das Studio mehr direkte Kontrolle über die Kommunikation und die Weiterentwicklung des Spiels. Ziel ist es, Inhalte schneller bereitzustellen und Updates enger an der Community auszurichten.

Im Zentrum der neuen Ankündigungen steht die Erweiterung des ARCADIA-Ökosystems. Dazu gehört unter anderem „Multiplayer Races“, ein neuer Modus, in dem Spieler in kompetitiven Rennen gegeneinander antreten können.

Zusätzlich wird der „Race Builder“ erstmals auch auf Konsolen verfügbar gemacht. Damit können Spieler eigene Rennspiele erstellen und sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus teilen.

Bereits bestehende PC-Inhalte von ARCADIA sollen ebenfalls auf Konsolen zugänglich gemacht werden. Dadurch wird erstmals die gesamte Community-Kreativbibliothek plattformübergreifend geöffnet.

Weitere Inhalte für das Jahr 2026 sind bereits in Planung, werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt konkret vorgestellt.