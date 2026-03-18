MindsEye: IOI Partners und Build A Rocket Boy beenden Partnerschaft

IOI Partners und Build A Rocket Boy haben ihre Publishing-Partnerschaft für MindsEye mit Wirkung zum 16. März 2026 beendet. Künftig übernimmt Build A Rocket Boy allein die Publishing-Verantwortung.
Die Beteiligung von IOI Partners an MindsEye endet damit, mit Ausnahme notwendiger Übergangsaufgaben, die erforderlich sind, um den offiziellen Publisher-Status auf Build A Rocket Boy zu übertragen.
Build A Rocket Boy wird künftig die alleinige Publishing-Verantwortung übernehmen und damit die Kontinuität für die MindsEye-Community sowie alle Partner sicherstellen. IOI Partners und Build A Rocket Boy arbeiten in den kommenden Wochen eng zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Im Zuge der Trennung wird die im Juni 2025 angekündigte HITMAN-Mission, die als Crossover-Event innerhalb von MindsEye geplant war, nicht mehr veröffentlicht.
BARB plant jedoch, künftig bei anderen Projekten mit Partnern zusammenzuarbeiten. IOI Partners und Build A Rocket Boy danken der Community für das große Interesse an dieser Zusammenarbeit sowie für die Unterstützung der Spieler.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was für ein schuß in den Ofen das war!
Ich hoffe und warte noch auf das angekündigte Mindseye 2.0. Das Spiel hat wirklich viel Potential. Frage mich wie lange noch.
Gabs da nicht letztens auch Entlassungen?
Wie können die das ohne Publisher weiter stemmen, wenn sie schon Mitarbeiter entlassen mussten und kaum noch Geld durch Verkäufe rein kommt?
Wundert mich ehrlich gesagt das es überhaupt so lange gedauert hat🤣🤣🤣
Ich hatte zwar Spaß mit dem Spiel aber ja, da lief echt einiges verkehrt.
Der Entwickler scheint aber auch ein ganz heißes Eisen zu sein, wer will denn mit jemanden zusammen arbeiten der ein kaputtes Spiel auf den Markt bringt und dann alles auf andere schiebt. Da muss man echt den Hut vor den Highguard Jungs ziehen .