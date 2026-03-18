MindsEye: IOI Partners und Build A Rocket Boy beenden Partnerschaft

IOI Partners und Build A Rocket Boy haben ihre Publishing-Partnerschaft für MindsEye mit Wirkung zum 16. März 2026 beendet. Künftig übernimmt Build A Rocket Boy allein die Publishing-Verantwortung.

Die Beteiligung von IOI Partners an MindsEye endet damit, mit Ausnahme notwendiger Übergangsaufgaben, die erforderlich sind, um den offiziellen Publisher-Status auf Build A Rocket Boy zu übertragen.

Build A Rocket Boy wird künftig die alleinige Publishing-Verantwortung übernehmen und damit die Kontinuität für die MindsEye-Community sowie alle Partner sicherstellen. IOI Partners und Build A Rocket Boy arbeiten in den kommenden Wochen eng zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Im Zuge der Trennung wird die im Juni 2025 angekündigte HITMAN-Mission, die als Crossover-Event innerhalb von MindsEye geplant war, nicht mehr veröffentlicht.

BARB plant jedoch, künftig bei anderen Projekten mit Partnern zusammenzuarbeiten. IOI Partners und Build A Rocket Boy danken der Community für das große Interesse an dieser Zusammenarbeit sowie für die Unterstützung der Spieler.