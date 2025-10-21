MindsEye: Kritik im Keim erstickt – Ex-Mitarbeiter werfen Führung Ignoranz & Spott vor

Ehemalige Entwickler berichten von fehlender Reaktion auf Probleme und abwertendem Verhalten des Managements bei Build A Rocket Boy!

Nach dem Start von MindsEye im Juni gerät das Entwicklerstudio Build A Rocket Boy erneut in die Schlagzeilen.

Ein aktueller BBC-Bericht, gestützt durch Aussagen ehemaliger und aktueller Mitarbeiter, beschreibt schwerwiegende Missstände im Umgang der Unternehmensführung mit interner Kritik. Demnach sollen leitende Angestellte wiederholt Feedback und Verbesserungsvorschläge ignoriert haben.

Der frühere leitende Analyst Ben Newborn, der für die Sammlung und Auswertung von Rückmeldungen zuständig war, erklärte, dass viele der von seinem Team vorgebrachten Punkte nie umgesetzt oder überhaupt beachtet wurden.

Ähnliche Erfahrungen schilderte die ehemalige Associate Producerin Margherita Peloso, die angab, ihre Anliegen seien von Vorgesetzten mit Spott aufgenommen worden.

Bereits vor der Veröffentlichung des Spiels kursierte ein internes Video, in dem CEO Leslie Benzies selbst Gameplay-Szenen kommentierte und Änderungswünsche äußerte. Dieses Material wurde zunächst als Zeichen eines offenen Feedback-Prozesses verstanden. Nach den nun bekannt gewordenen Berichten stellt sich jedoch heraus, dass die interne Realität offenbar deutlich weniger dialogorientiert war.

Die neuen Vorwürfe verstärken das Bild einer angespannten Entwicklungsgeschichte von MindsEye und werfen Fragen zur Führungskultur bei Build A Rocket Boy auf.