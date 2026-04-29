MindsEye: Neues Story-Update Blacklisted veröffentlicht

MindsEye wurde nach der Übernahme der Publishing-Rechte von IOI Partners mit einer dauerhaften Preissenkung versehen und erhält gleichzeitig neue Inhalte sowie eine erweiterte Story-Kampagne.

Ab sofort ist das cineastische Sci-Fi-Action-Adventure für Windows PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem neuen Preis von 34,99 US-Dollar für die Standard Edition erhältlich. Die Deluxe Edition kostet 47,99 US-Dollar, während das Upgrade auf die Deluxe-Version nun 17,99 US-Dollar beträgt.

Parallel zur Preisänderung wurde mit „BLACKLISTED“ eine neue Story-Mission eingeführt, die direkt über die ARCADIA-Plattform zugänglich ist. Dabei handelt es sich um ein sich weiterentwickelndes Content-Hub-System, das zusätzliche Missionen, Rennen, Rätsel und Herausforderungen kontinuierlich erweitert.

In der neuen Kampagne schlüpfen Spieler in die Rolle von Julia Black, einer hochklassigen Attentäterin im Auftrag der Organisation Meridian. Ihr Einsatzgebiet ist Redrock City, wo sie eine gefährliche Mission verfolgt: Schlüsselziele eliminieren und ein riskantes Geschäft sabotieren. Dabei steht sie zwischen externem Druck und internen Bedrohungen innerhalb der Organisation.

Laut Mark Gerhard, Co-CEO und CTO von Build a Rocket Boy, markiert BLACKLISTED die erste neue Story-Kampagne seit dem Launch. Er betont, dass die Inhalte bewusst über ARCADIA als User-Generated-Content-Plattform ausgeliefert werden, statt über klassische DLC-Strukturen.

Begleitend zum neuen Content-Update wurden auch technische Verbesserungen umgesetzt. BUILD.ARCADIA erhält neue PC-Funktionen und zusätzliche Nodes wie „Point of Interest“, „Get Weapon Status“, „On Weapon Status Changed“ und „NPC Ambient Voice“.

Diese Erweiterungen sollen die Möglichkeiten für Creator erweitern und komplexere sowie immersivere Spielerfahrungen innerhalb der Plattform ermöglichen. Weitere Details gibt es hier.