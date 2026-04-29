MindsEye: Neues Story-Update Blacklisted veröffentlicht

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Image: IO Interactive Partners A/S

MindsEye erhält dauerhafte Preissenkung und neue Blacklisted-Kampagne über Arcadia.

MindsEye wurde nach der Übernahme der Publishing-Rechte von IOI Partners mit einer dauerhaften Preissenkung versehen und erhält gleichzeitig neue Inhalte sowie eine erweiterte Story-Kampagne.

Ab sofort ist das cineastische Sci-Fi-Action-Adventure für Windows PC (Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem neuen Preis von 34,99 US-Dollar für die Standard Edition erhältlich. Die Deluxe Edition kostet 47,99 US-Dollar, während das Upgrade auf die Deluxe-Version nun 17,99 US-Dollar beträgt.

Parallel zur Preisänderung wurde mit „BLACKLISTED“ eine neue Story-Mission eingeführt, die direkt über die ARCADIA-Plattform zugänglich ist. Dabei handelt es sich um ein sich weiterentwickelndes Content-Hub-System, das zusätzliche Missionen, Rennen, Rätsel und Herausforderungen kontinuierlich erweitert.

In der neuen Kampagne schlüpfen Spieler in die Rolle von Julia Black, einer hochklassigen Attentäterin im Auftrag der Organisation Meridian. Ihr Einsatzgebiet ist Redrock City, wo sie eine gefährliche Mission verfolgt: Schlüsselziele eliminieren und ein riskantes Geschäft sabotieren. Dabei steht sie zwischen externem Druck und internen Bedrohungen innerhalb der Organisation.

Laut Mark Gerhard, Co-CEO und CTO von Build a Rocket Boy, markiert BLACKLISTED die erste neue Story-Kampagne seit dem Launch. Er betont, dass die Inhalte bewusst über ARCADIA als User-Generated-Content-Plattform ausgeliefert werden, statt über klassische DLC-Strukturen.

Begleitend zum neuen Content-Update wurden auch technische Verbesserungen umgesetzt. BUILD.ARCADIA erhält neue PC-Funktionen und zusätzliche Nodes wie „Point of Interest“, „Get Weapon Status“, „On Weapon Status Changed“ und „NPC Ambient Voice“.

Diese Erweiterungen sollen die Möglichkeiten für Creator erweitern und komplexere sowie immersivere Spielerfahrungen innerhalb der Plattform ermöglichen. Weitere Details gibt es hier.

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5 Kommentare Added

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  1. Krawallier 165375 XP First Star Gold | 29.04.2026 - 14:13 Uhr

    Hab die Kampagne gespielt und fand es ganz gut, aber denke nucht das ich es nochmal anwerfen werde.

    Bislang waren die Inhalte im.Arcadia Modus auch nicht der Rede wert.

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  3. GERxJOHNNY 80310 XP Untouchable Star 1 | 29.04.2026 - 14:58 Uhr

    Das Spiel würde ich nicht mal für geschenkt nehmen, nach den ganzen weirden Aussagen der Entwickler

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  4. Katanameister 409140 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.04.2026 - 15:22 Uhr

    Schon beeindruckend wie man nach der ganzen Schlammschlacht noch weiterhin Inhalte liefert.

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  5. Ralle89 135405 XP Elite-at-Arms Silber | 29.04.2026 - 16:07 Uhr

    Auch nie gespielt habe auch nicht wirklich Interesse das zu ändern 🤷🏻‍♂️

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