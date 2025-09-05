MindsEye: Publisher glaubt weiterhin an Potenzial des Action-Spiels

Nach der Veröffentlichung des Action-Spiels Mindseye im Juni hagelte es aufgrund frappierender technischer Mängel auf allen Plattformen verheerende Kritik. Seitdem ist Entwickler Build a Rocket Boy bemüht, das Spiel durch Updates und Verbesserungen auf den richtigen Weg zu bringen.

Nun schildert Hakan Abrak, CEO von Publisher IO Interactive in einem neuen Interview mit IGN seine Sicht auf die schlechte Resonanz zum Start des ambitionierten Projekts. Dabei verdeutlicht Abrak auch weiterhin an das Potenzial von MindsEye und Build a Rocket Boy zu glauben:

„Die ersten Gespräche, die wir mit den Jungs geführt haben, dienten dazu, sie zu unterstützen. Wir fanden, dass sie einige großartige Ideen und eine großartige Welt im Hintergrund hatten, die sie aufbauten, und hoffentlich bekommen sie in Zukunft die Gelegenheit, mehr davon zu zeigen. Und wir wollten ihnen einfach nur helfen, das Spiel zu vertreiben.” „Nun, das war definitiv hart, oder?“, so Abrak über den Start von MindsEye. „Es war ein harter Empfang. Es war nicht das, was sie sich erhofft hatten, und auch nicht das, was wir uns bei IOI Partners erhofft hatten. Sie arbeiten hart daran, das Blatt zu wenden, um das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen, und sie haben jede Menge Potenzial und Inhalte, an denen sie arbeiten. Hoffentlich werden sie damit in Zukunft Erfolg haben.“