MindsEye: Schlechteste bewertete Spiel 2025

Autor:, in / MindsEye

Image: IO Interactive Partners A/S

Nachdem die ersten Testberichte eintreffen, ist MindsEye das am schlechtesten bewertete Spiel in diesem Jahr.

Schon kurz nach dem Launch am 10. Juni stand das Third-Person-Actionspiel MindesEye in den Augen erster Käufer nicht gut da. Zahlreiche Clips mit schwerwiegenden Bugs brachten auf Steam etwa nur 40 % positive Wertungen.

Nun sind auch die ersten Wertungen der Fachpresse eingetroffen. Medienvertreter hielten vorab keine Review Codes, weshalb sie sich Berichterstattung verzögert.

Metacritic etwa hat die Testberichte aufgenommen und einen Metascore ermittelt. Dieser liegt bei nur 43 %, was es zum am schlechtesten bewerteten Spiel in diesem Jahr macht. Bei Opencritic sieht es mit einem Score von 36 % sogar noch schlimmer aus.

Beide Wertungen spiegeln den derzeitigen Zustand und die Qualität von MindsEye wider. Auf PlayStation gab es aufgrund der Mängel sogar schon anstandslos Rückerstattungen.

Entwickler Build a Rocket Boy zeigte sich indes bestürzt vom fehlerhaften Spiel und versprach Verbesserungen mit Patches.