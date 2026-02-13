MindsEye: Skandal eskaliert – über eine Million Euro für Sabotage? Co‑CEO kündigt rechtliche Schritte an

Interne Ermittlungen, angebliche Sabotage und ein „sehr großes US‑Unternehmen“: MindsEye steht vor seinem größten Drama seit Gründung.

Bei Build A Rocket Boy brodelt es gewaltig. In einer internen Besprechung, deren Inhalt Insider Gaming zugespielt wurde, erklärte MindsEye‑Co‑CEO Mark Gerhard, man habe „die Jungs erwischt“, die das Projekt MindsEye sabotiert hätten.

Laut Gerhard soll es sich um eine Kampagne im Wert von über einer Million Euro handeln.

Brisant ist vor allem seine Behauptung, dass hinter der Aktion ein „sehr großes amerikanisches Unternehmen“ stehe – allerdings nicht das, an das die meisten spontan denken würden. Namen wurden nicht genannt, doch die Aussage sorgt bereits jetzt für Spekulationen in der Branche.

Gerhard schilderte außerdem, wie das Studio begann, interne Aktivitäten zu überwachen, um die Verantwortlichen zu identifizieren. Besonders pikant: Die Personen, die laut Gerhard für die Sabotage verantwortlich sein sollen, sollen in einer kommenden MindsEye‑Mission auftauchen – eine Mission, die ursprünglich für Hitman geplant war. Ein ungewöhnlicher, fast schon provokanter Schritt, der die Situation weiter anheizt.

Der Vorfall wirft Fragen über interne Sicherheit, Konkurrenzdruck und mögliche Industriespionage auf. Gerhard kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Branche beobachtet nun genau, wie Build A Rocket Boy mit den Vorwürfen umgeht – und ob die angebliche Sabotagekampagne tatsächlich vor Gericht landet. Die komplette, aktualisierte Story gibt es hier.