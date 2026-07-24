MindsEye: Spiel verändert sein Ende – eine neue Szene wirft große Fragen auf

MindsEye verändert mit Update 8 sein Finale und führt gleichzeitig Multiplayer mit vollständigem Cross-Play ein.

Eine neue Zwischensequenz nach dem bisherigen Finale erweitert jetzt das Ende von MindsEye.

Sie ist Teil von Update 8, das laut Entwickler zu den bisher größten Aktualisierungen des Spiels gehört und gleichzeitig Multiplayer, vollständiges Cross-Play, ARCADIA-Inhalte auf Konsolen und zahlreiche Verbesserungen einführt.

Besonders die zusätzliche Szene nach Abschluss der Geschichte dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Welche Auswirkungen sie auf die weitere Handlung oder die Zukunft des Spiels hat, lässt das MindsEye-Team bewusst offen.

Neue Szene verändert das Finale

Update 8 erweitert die Einzelspieler-Erfahrung um eine neue Zwischensequenz nach dem Ende des Spiels. Damit bekommt die Geschichte nachträglich zusätzliches Material, das erst nach Abschluss der eigentlichen Kampagne zu sehen ist.

Im Zusammenhang mit der neuen Szene wird bereits über eine mögliche Verbindung zu Everywhere diskutiert. Eine solche Bedeutung wurde bislang allerdings nicht offiziell bestätigt und bleibt daher Spekulation.

Die neue Sequenz ist jedoch nur ein Teil der umfangreichen Aktualisierung.

Grenade Football führt Multiplayer ein

Mit Grenade Football hält Multiplayer Einzug in MindsEye. Der neue Modus verwandelt klassischen Fußball in eine explosive Variante, bei der Spieler ihre Fußballschuhe gegen Waffen eintauschen.

Auf dem Spielfeld kommen Launcher zum Einsatz, während Teamwork, Timing und spielerisches Können darüber entscheiden sollen, welche Mannschaft gewinnt.

Passend dazu wurden neue Social-Funktionen integriert. Spieler können Freunde hinzufügen, Partys erstellen und über Voice- sowie Text-Chat miteinander kommunizieren.

Der Multiplayer unterstützt vollständiges Cross-Play zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Alle Plattformen greifen dabei auf einen gemeinsamen Spieler-Pool zu.

ARCADIA-Inhalte erstmals auf Konsolen

Eine weitere wichtige Neuerung betrifft ARCADIA. Von Spielern erstellte Inhalte stehen mit Update 8 erstmals auch auf Konsolen zur Verfügung.

Sämtliche Spiele und Erlebnisse, die von der PC-Community innerhalb von ARCADIA erstellt wurden, können dadurch jetzt auch von Spielern auf Xbox und PlayStation genutzt werden.

Damit erweitert Build A Rocket Boy die Möglichkeiten der nutzergenerierten Inhalte deutlich über die bisherige PC-Community hinaus.

Neue Herausforderung für Einzelspieler

Auch für Solo-Spieler gibt es neue Inhalte. Mit Silva E-Series: Summer Circuits Time Trial wartet eine neue Zeitfahr-Herausforderung.

Dabei geht es darum, die eigene Ideallinie zu perfektionieren, möglichst schnelle Rundenzeiten zu erzielen und sich auf den globalen Bestenlisten nach oben zu arbeiten.

Darüber hinaus enthält Update 8 Hunderte weitere Verbesserungen und Anpassungen. Überarbeitet wurden unter anderem Gameplay, Audio, Grafik, Creator-Funktionen, Performance und Stabilität.

Die wichtigsten Neuerungen von Update 8 sind:

Grenade Football als neuer Multiplayer-Modus

Vollständiges Cross-Play zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC

Gemeinsamer Spieler-Pool über alle Plattformen

Freunde und plattformübergreifende Partys

Voice- und Text-Chat

ARCADIA-Inhalte erstmals auf Konsolen

Silva E-Series: Summer Circuits Time Trial

Hunderte Gameplay-, Audio-, Grafik-, Creator-, Performance- und Stabilitätsverbesserungen

Neue Zwischensequenz nach Abschluss der Geschichte

Welche Bedeutung die neue Szene für die weitere Geschichte von MindsEye und möglicherweise Everywhere hat, bleibt vorerst offen.

Update 8 is one of the biggest yet for MindsEye, with the addition of multiplayer and a new mode: Grenade Football. It also deepens the single-player experience and expands the possibilities of player creation through new features and improvements. With this summer’s football… pic.twitter.com/NVTwDPNBOO — MindsEye (@MindsEyeGame) July 22, 2026