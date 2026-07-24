MindsEye: Spiel verändert sein Ende – eine neue Szene wirft große Fragen auf

Eine neue Zwischensequenz nach dem bisherigen Finale erweitert jetzt das Ende von MindsEye.
Sie ist Teil von Update 8, das laut Entwickler zu den bisher größten Aktualisierungen des Spiels gehört und gleichzeitig Multiplayer, vollständiges Cross-Play, ARCADIA-Inhalte auf Konsolen und zahlreiche Verbesserungen einführt.
Besonders die zusätzliche Szene nach Abschluss der Geschichte dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Welche Auswirkungen sie auf die weitere Handlung oder die Zukunft des Spiels hat, lässt das MindsEye-Team bewusst offen.
Neue Szene verändert das Finale
Update 8 erweitert die Einzelspieler-Erfahrung um eine neue Zwischensequenz nach dem Ende des Spiels. Damit bekommt die Geschichte nachträglich zusätzliches Material, das erst nach Abschluss der eigentlichen Kampagne zu sehen ist.
Im Zusammenhang mit der neuen Szene wird bereits über eine mögliche Verbindung zu Everywhere diskutiert. Eine solche Bedeutung wurde bislang allerdings nicht offiziell bestätigt und bleibt daher Spekulation.
Die neue Sequenz ist jedoch nur ein Teil der umfangreichen Aktualisierung.
Grenade Football führt Multiplayer ein
Mit Grenade Football hält Multiplayer Einzug in MindsEye. Der neue Modus verwandelt klassischen Fußball in eine explosive Variante, bei der Spieler ihre Fußballschuhe gegen Waffen eintauschen.
Auf dem Spielfeld kommen Launcher zum Einsatz, während Teamwork, Timing und spielerisches Können darüber entscheiden sollen, welche Mannschaft gewinnt.
Passend dazu wurden neue Social-Funktionen integriert. Spieler können Freunde hinzufügen, Partys erstellen und über Voice- sowie Text-Chat miteinander kommunizieren.
Der Multiplayer unterstützt vollständiges Cross-Play zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Alle Plattformen greifen dabei auf einen gemeinsamen Spieler-Pool zu.
ARCADIA-Inhalte erstmals auf Konsolen
Eine weitere wichtige Neuerung betrifft ARCADIA. Von Spielern erstellte Inhalte stehen mit Update 8 erstmals auch auf Konsolen zur Verfügung.
Sämtliche Spiele und Erlebnisse, die von der PC-Community innerhalb von ARCADIA erstellt wurden, können dadurch jetzt auch von Spielern auf Xbox und PlayStation genutzt werden.
Damit erweitert Build A Rocket Boy die Möglichkeiten der nutzergenerierten Inhalte deutlich über die bisherige PC-Community hinaus.
Neue Herausforderung für Einzelspieler
Auch für Solo-Spieler gibt es neue Inhalte. Mit Silva E-Series: Summer Circuits Time Trial wartet eine neue Zeitfahr-Herausforderung.
Dabei geht es darum, die eigene Ideallinie zu perfektionieren, möglichst schnelle Rundenzeiten zu erzielen und sich auf den globalen Bestenlisten nach oben zu arbeiten.
Darüber hinaus enthält Update 8 Hunderte weitere Verbesserungen und Anpassungen. Überarbeitet wurden unter anderem Gameplay, Audio, Grafik, Creator-Funktionen, Performance und Stabilität.
Die wichtigsten Neuerungen von Update 8 sind:
- Grenade Football als neuer Multiplayer-Modus
- Vollständiges Cross-Play zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC
- Gemeinsamer Spieler-Pool über alle Plattformen
- Freunde und plattformübergreifende Partys
- Voice- und Text-Chat
- ARCADIA-Inhalte erstmals auf Konsolen
- Silva E-Series: Summer Circuits Time Trial
- Hunderte Gameplay-, Audio-, Grafik-, Creator-, Performance- und Stabilitätsverbesserungen
- Neue Zwischensequenz nach Abschluss der Geschichte
Welche Bedeutung die neue Szene für die weitere Geschichte von MindsEye und möglicherweise Everywhere hat, bleibt vorerst offen.
Update 8 is one of the biggest yet for MindsEye, with the addition of multiplayer and a new mode: Grenade Football. It also deepens the single-player experience and expands the possibilities of player creation through new features and improvements.
With this summer’s football… pic.twitter.com/NVTwDPNBOO
— MindsEye (@MindsEyeGame) July 22, 2026
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Krass das die das Spiel nicht aufgeben. Mal schauen wie weit die es noch ändern und wer weiß vielleicht kommt da bald ein No man Sky Story dabei raus
Hört sich gut an. Freut mich dass hier noch gearbeitet wird. Bis ich dazu komme wird aber noch dauern. Bis dahin können die das Spiel gerne weiter verbessern.
Es wundert mich auch, dass man das Spiel noch derartig unterstützt, verspüre dennoch kein Interesse das Spiel mal zu zocken.
Wenn es mal richtig durch durch und durchgeptached ist, kauf ich mir es auch und zock es mal.
Solange die Entwickler den Mund halten, kann es eigentlich nur besser werden