MindsEye: Spieler erhalten Rückerstattungen auf PlayStation

Mit der Veröffentlichung von MindsEye tat sich Build a Rocket Boy keinen Gefallen. Auf Steam waren nur 40 % der knapp 1400 abgegeben Reviews positiv.

Schaut man sich die Fehler im Spiel an, dann weiß man aber auch warum und kann den Ärger der Käufer verstehen.

Auf Social-Media gibt es bereits einiges Clips, die MindsEye in keinem guten Licht darstellen. Einige Monate mehr Zeit hätten die Entwickler besser in die Fehlerbeseitigung und den Feinschliff stecken sollen, heißt es von Seiten der Spieler.

Auf PlayStation erhalten Spieler offenbar ohne Probleme eine Rückerstattung für MindsEye, wie ein User auf Reddit zeigt. Das gab es zuletzt nur bei Cyberpunk 2077.

Medienvertreter haben vorab keine Reviewcodes erhalten, es gab also keine Testberichte zu MindsEye, als es am Dienstag veröffentlicht wurde.

Inzwischen zeigte sich der Entwickler bestürzt vom fehlerbehafteten MindsEye-Start und kündigt baldige Verbesserungen an.

