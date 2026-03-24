MindsEye: Studio droht das Aus nach Spionage Vorwürfen

MindsEye Entwickler Build A Rocket Boy steht nach Skandalen, geplatzten Deals und möglichen Schließungsgerüchten vor einer ungewissen Zukunft.

Ein Studio, das einst mit großen Visionen antrat, steht nun offenbar am Rand eines möglichen Zusammenbruchs. Neue Berichte zeichnen ein düsteres Bild für Build A Rocket Boy und werfen erneut Fragen über die Zukunft des Projekts MindsEye auf.

Auslöser der jüngsten Entwicklung sind Informationen aus Frankreich, wonach die Niederlassung des Studios in Montpellier vor einer gerichtlichen Liquidation stehen könnte. Sollte sich dies bestätigen, wäre das ein massiver Einschnitt für die Belegschaft und die ohnehin angeschlagene Struktur des Unternehmens.

Bereits zuvor sorgten interne Spannungen für Schlagzeilen. Nach Entlassungen war von gezielter Sabotage und organisierter Industriespionage die Rede, Vorwürfe, die das Vertrauen in die Stabilität des Studios nachhaltig erschütterten.

Parallel dazu endete die Zusammenarbeit mit IO Interactive abrupt, wodurch auch eine geplante Verbindung zwischen MindsEye und der bekannten Hitman-Reihe nicht weiter verfolgt wurde.

Im Zentrum der Entwicklung steht Leslie Benzies, ehemaliger Produzent bei Rockstar Games, der mit seinem Studio ambitionierte Ziele verfolgte. Das Projekt MindsEye konnte diesen Ansprüchen jedoch nicht gerecht werden. Nach Veröffentlichung blieb der Titel hinter den Erwartungen zurück und fand weder bei Kritikern noch bei Spielern nachhaltigen Anklang.

Versuche, das Projekt wiederzubeleben und dem Studio neuen Auftrieb zu verleihen, laufen zwar weiterhin, doch die aktuellen Entwicklungen lassen Zweifel an deren Erfolg aufkommen.

Besonders kritisch ist die Situation für die rund 50 Entwickler am Standort Montpellier, deren Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen könnten.

Ob sich die Berichte über eine mögliche Liquidation bestätigen, bleibt vorerst offen. Fest steht jedoch, dass die anhaltenden Negativschlagzeilen das ohnehin angeschlagene Image von Build A Rocket Boy weiter belasten und die Zukunft von MindsEye zunehmend unsicher erscheinen lassen.