MindsEye: Studio verliert offenbar bis zu 170 Mitarbeiter

Beim Entwicklerstudio Build a Rocket Boy kommt es offenbar zu einer weiteren großen Entlassungswelle. Berichten zufolge wurden bis zu 170 Mitarbeiter entlassen, nur eine Woche nach der Veröffentlichung des DLCs Blacklisted für MindsEye.

Die Informationen stammen aus Beiträgen auf LinkedIn sowie aus dem offiziellen MindsEye-Discord, in denen mehrere Entwickler ihre Entlassung bestätigten. Auch drei Mitglieder des Community-Teams meldeten sich dort zu Wort und teilten ihren Abschied mit der Community.

Eine offizielle Stellungnahme des Studios liegt bislang nicht vor. Laut Angaben von Kotaku sollen jedoch zwei Quellen die Zahl von bis zu 170 Entlassungen bestätigt haben. Es wäre bereits die dritte größere Entlassungsrunde innerhalb kurzer Zeit. Zuvor hatte es bereits Kürzungen kurz nach dem Release von MindsEye im Juni 2025 sowie im März dieses Jahres gegeben.

Die aktuelle Entwicklung folgt auf eine Phase interner Umstrukturierungen. Im März hatte Co-CEO Mark Gerhard erklärt, dass die Mitarbeiterzahl von ursprünglich über 800 auf rund 240 reduziert wurde. Langfristig sei eine weitere Reduzierung auf etwa 100 Beschäftigte geplant.

Parallel dazu steht das Spiel MindsEye selbst unter Druck. Der Ansatz, das Spiel über die Arcadia-Plattform mit nutzergenerierten Inhalten auszubauen, zeigt bislang nur geringe Aktivität. Auf Steam wurden zuletzt sehr niedrige gleichzeitige Spielerzahlen verzeichnet.

Mit der erneuten Reduzierung der Belegschaft setzt Build a Rocket Boy seinen eingeschlagenen Sparkurs fort, während die Zukunft des Studios und seiner Projekte weiterhin unklar bleibt.