MindsEye: Update 7 ist der Beginn einer neuen Entwicklungsphase

Build a Rocket Boy positioniert das Sci‑Fi‑Abenteuer MindsEye für 2026 neu und veröffentlicht das große Update 7.

Build a Rocket Boy läutet für sein cineastisches Sci‑Fi‑Action‑Adventure MindsEye eine neue Entwicklungsphase ein. Nach Monaten intensiver Post‑Launch‑Arbeit erscheint mit Update 7 das bislang umfangreichste Upgrade des Spiels – ein inhaltlicher und technischer Neustart, der die ursprüngliche Qualitätsvision des Studios erstmals vollständig abbilden soll.

Das Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und markiert den offiziellen Reset des Titels für das Jahr 2026.

Seit dem Launch im Juni 2025 hat das Team kontinuierlich auf Spieler‑ und Kritikerfeedback reagiert. Update 7 bündelt diese Arbeit und macht die Kampagne flüssiger, die Missionsziele klarer nachvollziehbar und die KI spürbar reaktionsfreudiger.

Für neue Spieler ist es der ideale Einstiegspunkt, für Rückkehrer der richtige Moment, um die überarbeitete Erfahrung erneut zu erleben.

Besitzer der Deluxe Edition erhalten zusätzlich Zugang zur Silva E‑Series, einem vollwertigen Straßenrennen im Stadtzentrum von Redrock. Die Strecke wurde als großes Event mit Tribünen, Absperrungen und NPC‑Zuschauern inszeniert und setzt auf technische Präzision und fahrerisches Können. Bestzeiten fließen in globale Ranglisten ein.

Studio‑Chef Mark Gerhard bezeichnet Update 7 als wichtigen Schritt für MindsEye und das gesamte Team. Man habe Feedback ernst genommen, schnell reagiert und arbeite weiterhin an Performance‑Verbesserungen, Gameplay‑Optimierungen und neuen Inhalten. Die Vision des Spiels stehe dabei klar im Mittelpunkt.

In den kommenden Monaten will Build a Rocket Boy die Zukunft des Spiels konkretisieren. Geplant sind eine neue Erweiterung mit Endgame‑Inhalten und erweiterten Erkundungsmöglichkeiten sowie ein Multiplayer‑Modus in ARCADIA.

Mehr dazu in den Patch Notes auf mindseye.game.