Minecraft Dungeons II: Erscheint am 29. September

Die Rückkehr in die Block-Welt steht bevor: Minecraft Dungeons II wurde für den 29. September angekündigt und soll ein neues Action-RPG-Abenteuer innerhalb des Minecraft-Universums liefern.

Die Listung des Release-Termins wurde im US-eShop entdeckt. Minecraft Dungeons geht damit in die nächste Runde und setzt die Geschichte einer Welt fort, die erneut von einer wachsenden Bedrohung heimgesucht wird. Spieler kehren in ein neues Abenteuer zurück, in dem sie gemeinsam mit Verbündeten gegen übermächtige Feinde antreten und eine von Krisen erschütterte Welt retten müssen.

Entwickelt wird der Titel von Mojang Studios in Zusammenarbeit mit Double Eleven und veröffentlicht von Xbox Game Studios.

Mit neuen Schauplätzen, Herausforderungen und kooperativem Gameplay soll Minecraft Dungeons 2 das Action-RPG-Erlebnis der Reihe deutlich erweitern. Das Spiel ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten.