Minecraft Dungeons II: Erscheint am 29. September

Die Rückkehr in die Block-Welt steht bevor: Minecraft Dungeons II wurde für den 29. September angekündigt und soll ein neues Action-RPG-Abenteuer innerhalb des Minecraft-Universums liefern.
Die Listung des Release-Termins wurde im US-eShop entdeckt. Minecraft Dungeons geht damit in die nächste Runde und setzt die Geschichte einer Welt fort, die erneut von einer wachsenden Bedrohung heimgesucht wird. Spieler kehren in ein neues Abenteuer zurück, in dem sie gemeinsam mit Verbündeten gegen übermächtige Feinde antreten und eine von Krisen erschütterte Welt retten müssen.
Entwickelt wird der Titel von Mojang Studios in Zusammenarbeit mit Double Eleven und veröffentlicht von Xbox Game Studios.
Mit neuen Schauplätzen, Herausforderungen und kooperativem Gameplay soll Minecraft Dungeons 2 das Action-RPG-Erlebnis der Reihe deutlich erweitern. Das Spiel ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fand dungeons eigentlich ganz ok
September ist wohl der Lieblingsmonat geworden 😅
immerhin nicht der 27 xD
.. Und die erste Oktoberwoche 😅
Hab noch nie erlebt, dass ein Monat so überfüllt ist mit Spielen und das nur wegen GTA.
Ja und in dem Fall würde ich sogar behaupten das es für den einen oder anderen evtl doch besser wäre in den Dezember zu gehen.
Denn nicht alle werden GTA spielen.
Die only PCler haben da ja z.B. fast gar nix neues.
Finde ich auch, der Dezember scheint ja noch relativ Freiraum zu bieten.
Es kommt viel zu viel dieses Jahr…
Sehr cool. Da freue ich mich. Minecraft Dungeons hat mir viele spaßige Stunden bereitet🙂
Danke Nintendo fürs spoilern 🤣😋
Da freu ik mich drauf ✌🏻 hatte Spaß am Vorgänger 😅