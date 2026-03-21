Minecraft Dungeons II: Erscheint für Xbox, PS5 und Switch 2

Ein neues Abenteuer beginnt: Minecraft Dungeons II wurde offiziell angekündigt und erscheint im Herbst 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Damit kehrt das Action-Rollenspiel in eine Welt zurück, die erneut vor einer gewaltigen Bedrohung steht.
Im Zentrum der Geschichte steht eine neue Gefahr, die das Land ins Chaos stürzen könnte. Spieler übernehmen erneut die Rolle eines Helden und stellen sich den Mächten des Bösen, während sich die Ereignisse weiter zuspitzen. Die Entwickler versprechen ein Abenteuer, das die bisherigen Herausforderungen deutlich übertreffen soll.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hübscher Trailer.
Den ersten hatte ich bissel mit meiner jüngsten Nichte zusammen im Co-op gespielt.
War ganz spaßig.
Darauf freue ich mich. Aber ob meine Kinder wieder mitspielen bin ich gespannt.sind jetzt seit dem letzten Teil doch bissle größer geworden. Werde es aufjedenfall spielen
Hab mir genau das selbe gedacht bzw. hab das gleiche Thema – der Trailer hat ihnen zumindest schon mal gefallen und es hat keiner die Augen gerollt als ich damit ankam! 😜
Ich kann wohl eher nichts damit anfangen 🤔.
ist bissel wie Diablo, nur halt Kinderfreundlicher^^
Cooler Trailer. Wurde aber auch Zeit. Hat viel zu lange gedauert. Darauf freue ich mich🥰
Der erste Teil konnte mich nicht lange begeistern, aber ausprobieren werd ich es trotzdem.
Kann mit Mincraft und auch mit diesem Genre nix anfangen.
Mit Minecraft bin ich bisher leider nie klargekommen. Aber vielleicht werde ich dem mal eine Chance geben.
Ich bedanke mich bereits im vorraus an alle Playsi Spieler, welche dafür sorgen dass meine Microsoft Aktien (minimal) steigen. 😅👍🏻
Euer unermüdlicher finanzieller Einsatz sorgt dafür, dass ich Geld verdiene und weiterhin einen prallgefüllten Gamepass bekomme. Ich betrachte mich selbst als Gewinner des Konsolenkrieges.
Ich möchte die PS Gamer auch daran erinnern, dass es gerade tolle Angebote im CoD Shop gibt. Schaut da doch bitte mal rein.
Nichts für mich
Cool, den ersten habe ich mit meiner Frau im Coop gespielt war ganz lustig. 😅 Hoffe das wird in der Fortsetzung nicht anders.