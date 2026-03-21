Minecraft Dungeons II: Erscheint für Xbox, PS5 und Switch 2

Ein neues Abenteuer beginnt: Minecraft Dungeons II wurde offiziell angekündigt und erscheint im Herbst 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Damit kehrt das Action-Rollenspiel in eine Welt zurück, die erneut vor einer gewaltigen Bedrohung steht.

Im Zentrum der Geschichte steht eine neue Gefahr, die das Land ins Chaos stürzen könnte. Spieler übernehmen erneut die Rolle eines Helden und stellen sich den Mächten des Bösen, während sich die Ereignisse weiter zuspitzen. Die Entwickler versprechen ein Abenteuer, das die bisherigen Herausforderungen deutlich übertreffen soll.