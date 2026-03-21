Minecraft Dungeons II: Erscheint für Xbox, PS5 und Switch 2

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Minecraft Dungeons II startet im Herbst 2026 und führt das Action-Rollenspiel mit neuer Bedrohung und frischen Abenteuern fort.

Ein neues Abenteuer beginnt: Minecraft Dungeons II wurde offiziell angekündigt und erscheint im Herbst 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Damit kehrt das Action-Rollenspiel in eine Welt zurück, die erneut vor einer gewaltigen Bedrohung steht.

Im Zentrum der Geschichte steht eine neue Gefahr, die das Land ins Chaos stürzen könnte. Spieler übernehmen erneut die Rolle eines Helden und stellen sich den Mächten des Bösen, während sich die Ereignisse weiter zuspitzen. Die Entwickler versprechen ein Abenteuer, das die bisherigen Herausforderungen deutlich übertreffen soll.

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12 Kommentare Added

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  1. Homunculus 300580 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.03.2026 - 19:09 Uhr

    Hübscher Trailer.
    Den ersten hatte ich bissel mit meiner jüngsten Nichte zusammen im Co-op gespielt.
    War ganz spaßig.

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  2. DanSanAliaMi 90925 XP Posting Machine Level 1 | 21.03.2026 - 19:09 Uhr

    Darauf freue ich mich. Aber ob meine Kinder wieder mitspielen bin ich gespannt.sind jetzt seit dem letzten Teil doch bissle größer geworden. Werde es aufjedenfall spielen

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    • Mancarfel 15570 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.03.2026 - 20:31 Uhr
      Antwort auf DanSanAliaMi

      Hab mir genau das selbe gedacht bzw. hab das gleiche Thema – der Trailer hat ihnen zumindest schon mal gefallen und es hat keiner die Augen gerollt als ich damit ankam! 😜

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  4. Robilein 1231350 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.03.2026 - 19:18 Uhr

    Cooler Trailer. Wurde aber auch Zeit. Hat viel zu lange gedauert. Darauf freue ich mich🥰

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  5. RappScallion 26800 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.03.2026 - 19:43 Uhr

    Der erste Teil konnte mich nicht lange begeistern, aber ausprobieren werd ich es trotzdem.

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  7. EdgarAllanFloh 118680 XP Scorpio King Rang 4 | 21.03.2026 - 20:02 Uhr

    Mit Minecraft bin ich bisher leider nie klargekommen. Aber vielleicht werde ich dem mal eine Chance geben.

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  8. RumRoGERs 132165 XP Elite-at-Arms Bronze | 21.03.2026 - 20:05 Uhr

    Ich bedanke mich bereits im vorraus an alle Playsi Spieler, welche dafür sorgen dass meine Microsoft Aktien (minimal) steigen. 😅👍🏻
    Euer unermüdlicher finanzieller Einsatz sorgt dafür, dass ich Geld verdiene und weiterhin einen prallgefüllten Gamepass bekomme. Ich betrachte mich selbst als Gewinner des Konsolenkrieges.
    Ich möchte die PS Gamer auch daran erinnern, dass es gerade tolle Angebote im CoD Shop gibt. Schaut da doch bitte mal rein.

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  10. Mr Poppell 109720 XP Master User | 21.03.2026 - 20:28 Uhr

    Cool, den ersten habe ich mit meiner Frau im Coop gespielt war ganz lustig. 😅 Hoffe das wird in der Fortsetzung nicht anders.

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