Minecraft Dungeons II: Erstes Material zeigt neuen Gegner aus dem Deep Dark

Erstmals gibt es neues Material zu Minecraft Dungeons II. Im Rahmen eines Bonus-Minecraft-LIVE wurde ein kurzer Sneak Peek gezeigt, der einen neuen, bedrohlichen Gegner aus dem Deep Dark vorstellt.

Das Material stammt von Creative Director Måns und Senior Producer Marie, die im Rahmen der Präsentation einen ersten Eindruck eines bislang unbekannten Feindes im kommenden Dungeon-Abenteuer geben. Konkrete Gameplay-Szenen wurden dabei nicht im Detail gezeigt, der Fokus lag klar auf der Enthüllung der neuen Bedrohung.

Damit deutet sich an, dass „Minecraft Dungeons II“ erneut stärker auf neue Gegnertypen und erweiterte Herausforderungen setzt. Der gezeigte Ausschnitt unterstreicht vor allem die düstere Ausrichtung des Deep-Dark-Umfelds, das bereits aus dem Minecraft-Universum bekannt ist.

Weitere Details zum Spiel sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der aktuelle Sneak Peek dient in erster Linie als erster Teaser für kommende Enthüllungen rund um Gameplay, Systeme und Umfang des Nachfolgers.