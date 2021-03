Minecraft Dungeons: Arcade-Version zum blockigen Crawler

Autor:, in / Minecraft Dungeons

Wie spielt ihr Minecraft Dungeons? Eingekuschelt auf einer bequemen Couch? An einem Schreibtisch mit Maus und Tastatur? Eingesperrt in einem Badezimmer, während das nervige Geschwisterchen dich verzweifelt anschreit? Die Möglichkeiten sind endlos und der Liste wird eine weitere hinzugefügt. Keine Sorge – es ist besser als die Badezimmer-Option, aber es besteht die Gefahr, dass sich eine Schlange bildet.

Play Mechanix – unübertroffene Experten in den alten Künsten der Arcade-Spiele und der Gehäuseherstellung – nutzen ihr Wissen und ihre Erfahrung, um den blockigsten Dungeons Crawler in der Geschichte der Arcade-Automaten zu entwickeln. Sie haben nicht enttäuscht und eine erstaunliche Stand-up-Version geschaffen: Minecraft Dungeons Arcade.

Minecraft Dungeons Arcade ist nicht nur ein Vier-Spieler-Koop-Erlebnis mit einem frischen Ansatz für die Standardversion, sondern auch in ein cooles Gehäuse eingebaut, das selbst den strengsten, pessimistischsten Minecraft Spieler zu Freudentränen rühren kann.

Eine begrenzte Anzahl von Minecraft Dungeons Arcade-Kabinetten wird derzeit in Nordamerika zum Testen verteilt, und weitere werden später in diesem Jahr veröffentlicht. Es wird sicher gestellt, dass diese Schränke in Spielhallen getestet werden, die den örtlichen Gesundheitsrichtlinien entsprechen, um das Risiko der anhaltenden Pandemie zu mindern.

Während die Arcade-Version immer noch das vertraute Multiplayer- und Dungeon-Crawling-Gameplay enthält, das Spieler kennen und lieben, bietet sie auch eine neue Sichtweise, die durch grundlegende Unterschiede zwischen Consumer- und Arcade-Spielen ermöglicht wird.

„Wenn man einen Schritt zurücktritt, kann man die Ähnlichkeiten zwischen den beiden sehen, aber wenn man einen Schritt in [ein Consumer-]Spiel macht, ist es wie ein Walzer“, sagt Will Carlin, Creative Director bei Play Mechanix. „Ein Arcade-Spiel hingegen ist eine Art Super-Breakdance-Speed-Erlebnis – es geht um die Intensität des Augenblicks und darum, so lange wie möglich zu überleben – ein intensiver Spaß!“

Das Spielprinzip von Dungeons Arcade ist leicht zu verstehen. Es gibt insgesamt neun Level, und jeder Spieler muss sich nur auf drei bestimmte Tasten konzentrieren: Nahkampf, Ausweichen und Reichweite.

„Mein Rat ist, jeden Knopf auf dem Bedienfeld zu benutzen, um zu überleben“, sagt Will. „Es geht nicht nur um Hack and Slash – da steckt Strategie drin. Wenn Sie das Beste aus Ihrem Spiel herausholen wollen, sollten Sie alle möglichen Fähigkeiten nutzen, die dem Spieler zur Verfügung stehen.“

Dungeons wäre nicht Dungeons ohne das riesige Arsenal an pixeliger Ausrüstung, die man im Laufe des Spiels sammeln kann. In der Arcade-Version gibt es ein einzigartiges System: Anstelle von Speicherdateien verwendet der Spieler physische Karten, die er in jeder Spielsitzung verdient, um seinen Charakter mit Waffen, Haustieren, Skins und Gegenständen auszustatten.

„Wenn man das Spiel spielt, sammelt man Edelsteine und [besiegt Feinde], was die Kartenanzeige füllt“, erklärt Will. „Sobald die Kartenanzeige voll ist, wird sie aktiviert, und du kannst sie benutzen, um Feinde um dich herum zu besiegen. Jedes Mal, wenn du das Spiel spielst, bekommst du eine Karte, die du behalten kannst.“

Es gibt 60 Karten zu sammeln, und jeder Spieler kann bis zu fünf Karten pro Sitzung mit Hilfe eines Scanners, der auf dem Arcade-Automaten steht, einscannen. Und wie Will erwähnt: