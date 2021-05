Minecraft Dungeons: Cloud-Saves über alle Plattformen hinweg

Autor:, in / Minecraft Dungeons

Mit Minecraft Dungeons geht Microsoft einen weiteren Schritt bei Cross-Play nach vorne. Ab sofort bietet das Spiel Cloud-Saves über alle Plattformen hinweg.

Die Entwickler geben bekannt: „Um es kurz zu machen: Die Cloud-Save-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren plattformübergreifenden Fortschritt zu speichern, sodass Sie Ihren Spielstand von jedem unterstützten Gerät abrufen und spielen können. Als jemand, der regelmäßig Spiele auf PC und Konsolen spielt, glaube ich, dass es sicher ist zu sagen, dass wir alle begeistert sind, als unsere besten Helden spielen zu können, unabhängig davon, wo wir spielen wollen.“

Das kostenlose Update ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Wie der Cloud-Save-Prozess funktioniert wird euch direkt im Spiel und in diesem Artikel erklärt. Die Patch-Notes gibt es an dieser Stelle.