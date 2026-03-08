Minecraft Dungeons: Erster Blick auf Teil 2 sorgt für Aufsehen – Leak

Ein kürzlich aufgetauchtes Key-Art-Bild gibt erstmals visuelle Hinweise auf Minecraft Dungeons 2. Die Darstellung stammt aus internen Materialien des Projekts Project Spicewood HQ und wurde vor der offiziellen Enthüllung geleakt.

Details zu Gameplay oder Story bleiben weiterhin unbestätigt, doch die Artworks deuten auf die Rückkehr bekannter Dungeon-Elemente hin, ergänzt um neue Umgebungen und Gegnerdesigns. Die Veröffentlichung des Spiels oder weiterführende Informationen wurden von den Entwicklern bisher nicht kommentiert.

High quality no watermarks key artwork for Dungeons 2 provided by @ItsMwamOffi pic.twitter.com/F6hGwNfwNO — harri (@harristic_) March 6, 2026