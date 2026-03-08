Minecraft Dungeons: Erster Blick auf Teil 2 sorgt für Aufsehen – Leak

6 Autor: , in News / Minecraft Dungeons
Übersicht
Image: Microsoft

Minecraft Dungeons 2 zeigt neues Key-Art aus Project Spicewood HQ Leak.

Ein kürzlich aufgetauchtes Key-Art-Bild gibt erstmals visuelle Hinweise auf Minecraft Dungeons 2. Die Darstellung stammt aus internen Materialien des Projekts Project Spicewood HQ und wurde vor der offiziellen Enthüllung geleakt.

Details zu Gameplay oder Story bleiben weiterhin unbestätigt, doch die Artworks deuten auf die Rückkehr bekannter Dungeon-Elemente hin, ergänzt um neue Umgebungen und Gegnerdesigns. Die Veröffentlichung des Spiels oder weiterführende Informationen wurden von den Entwicklern bisher nicht kommentiert.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Minecraft Dungeons

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  5. DrFreaK666 227745 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.03.2026 - 12:02 Uhr

    Ja bitte!
    Der erste Teil war schon ganz cool und mit meinem Sohn zusammen 600h gezockt.
    Der zweite Teil dann gerne komplexer

    0

Hinterlasse eine Antwort