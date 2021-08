Minecraft Dungeons: Gauntlet of Gales kostenlos für alle Spieler

Mit der neuen Mission Gauntlet of Gales ist jetzt das windigste, älteste und schwindelerregendste Rätsel, das es bisher in Minecraft Dungeons gegeben hat, ab sofort für alle Spieler kostenlos verfügbar.

Have you beaten the windiest, most ancient, and most vertigo-inducing puzzle yet?

Play the Gauntlet of Gales now, free for all players! pic.twitter.com/uYuXUstNkE

