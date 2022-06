Minecraft Legends: Erste Details zum Action-Strategiespiel

Autor:, in / Minecraft Legends

In Minecraft Legends erforscht ihr ein vertrautes und doch geheimnisvolles Land voller vielfältiger Lebensformen, üppiger Biome und reicher Ressourcen. Doch dieses Paradies steht am Rande der Zerstörung. Die Piglins sind da – und sie drohen, die Oberwelt zu korrumpieren.

Es liegt an euch, unerwartete Freunde zu finden – darunter sogar einige klassische Mobs, die man aus Minecraft kennt – um wertvolle Allianzen zu bilden und den Weg in strategische Schlachten gegen die grimmigen Invasoren aus dem Nether zu ebnen.

Story: Minecraft Legends ist ein brandneues Spiel, das die Geschichte der Überwelt erzählt, die sich gegen eine Invasion der gefräßigen Piglins vereint. Der Legende nach könnt nur ihr die Mobs der Überwelt zusammenbringen und ihnen helfen, ihre Heimat zu verteidigen.

Die Ereignisse, an denen ihr teilnehmt, sind weder Fakt noch Fiktion; sie sind lediglich Teil einer Geschichte, die von Dorfbewohner zu Dorfbewohner weitergegeben wurde. Es gibt keine Aufzeichnungen oder Beweise für den großen Helden, der seine Flagge erhob, um die Überwelt zu retten – alles, was bleibt, ist eine mächtige Legende.

Minecraft Legends ist ein einzigartiges Action-Strategiespiel. Es hat im Kern Strategieelemente, aber seine Mechanik ist von der Immersion von Actionspielen inspiriert. Erkundet die vertraute und doch in vielerlei Hinsicht neue Oberwelt in der Third-Person-Perspektive. Ihr werdet friedliche Siedlungen verteidigen und Horden von Piglins bekämpfen, um die Ausbreitung ihrer Nether-Korruption zu stoppen. Ihr seid der Mittelpunkt jeder Schlacht, die ihr anführt, kämpft an der Seite eurer Verbündeten und gebt ihnen Anweisungen.

Das Spiel wird eine spannende Kampagne haben, die sowohl für neue als auch für erfahrene Minecraft-Spieler viele Überraschungen bereithält. Und für diejenigen, die mit Freunden spielen wollen, wird es einen Online-Kampagnen-Koop und einen kompetitiven Mehrspieler-Modus geben, über den die Entwickler später in diesem Jahr mehr berichten werden.

Dennis Ries, Minecraft Legends Executive Producer gibt bekannt: „Im Namen des Minecraft Legends-Teams freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass die Mojang Studios heute im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase Minecraft Legends enthüllt haben, ein brandneues Action-Strategiespiel, das in Zusammenarbeit mit Blackbird Interactive entwickelt wird und 2023 auf den Markt kommt. Minecraft Legends entführt die Spieler auf unterhaltsame und einzigartige Weise in das Minecraft-Universum, wo sie ihre Verbündeten in heldenhafte Schlachten führen, um die Überwelt zu verteidigen.“ „Um unsere Vision eines Action-Strategiespiels zu verwirklichen, wussten wir, dass wir mit einem Team zusammenarbeiten mussten, das uns dabei helfen konnte, Minecraft Legends auf die bestmögliche Weise zum Leben zu erwecken. Wir sind begeistert, mit Blackbird Interactive zusammenzuarbeiten, einem Entwicklerteam mit einer langen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung starker Strategiespiel-Erlebnisse.“

Schon bald soll es weitere Neuigkeiten zu Minecraft Legends geben. Das Spiel wird im Jahr 2023 veröffentlicht und landet im Xbox Game Pass. Bis dahin könnt ihr euch noch einmal den packenden Trailer zum Action-Strategiespiel anschauen: