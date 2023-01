Minecraft Legends: Neue Details zum Basisbau und PvP-Modus

Autor:, in / Minecraft Legends

Minecraft-Fans wurden gestern Abend von Microsoft und Mojang mit neuen Spielszenen und einem Release-Termin zu Minecraft Legends versorgt.

Das Action-Strategiespiel verspricht ein Mordsspaß bei der Rettung der Oberwelt zu werden, wie der neue Gameplay-Trailer verspricht.

Mojangs Executive Producer Dennis Ries und Producer Lee Pederson von Blackbird Interactive haben aber noch weitere Details zum Spiel und den PvP-Modus verraten.

In Minecraft Legends gibt es einerseits eine Story-Kampagne, die ihr allein oder mit Freunden erleben könnt. Andererseits wurde gestern der 4vs4 PvP-Modus gezeigt, in dem zwei Teams gegeneinander kämpfen und versuchen die Basis des Feindes zu zerstören, während sie ihre eigene Basis versuchen aufzubauen und zu schützen.

Eine einzigartige Spielerfahrung und wichtiger Aspekt im Spiel sind die prozedural generierten Karten. Sowohl in der Kampagne als auch im PvP werden bei jedem Match per Zufall generierte Karten erstellt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt demnach auch in den umkämpften Ressourcen und dem Terrain.

Dennis Ries sagte dazu: „Es ist nicht wie im traditionellen Mehrspielermodus, wo man einige wenige Karten zur Verfügung hat. Jedes Mal, wenn man PvP spielt, kann die Strategie, mit der man gewinnen will, anders sein als im Spiel zuvor. Als wir diese prozedural generierte Dynamik mit der Vielfalt hinzugefügt haben, begann es sich wirklich wie Minecraft anzufühlen. Der chaotische Spaß kam wirklich zum Vorschein, und wir wollten dieses Chaos nutzen.“

Was die nützlichen und im Kampf anwendbaren Ressourcen betrifft, so werden sie zufällig in den Spielbereichen angezeigt. Das beeinflusst auch den Standort eurer Basis und mit welcher Strategie ihr gegen euren Feind vorgehen werdet.

Pederson erklärte: „Jedes Spiel ist ein neuer Schauplatz, und es gibt verschiedene Herausforderungen in der Umgebung. Wenn man seine Basis baut, kann man zum Beispiel den Vorteil nutzen, auf einem Berggipfel zu stehen, oder einen Turm dahinter bauen, um ihn zu verstecken. Man muss seine Strategie wirklich darauf abstimmen, was die Welt für einen bereithält.“

Spieler können eine Strategie verfolgen, die auf Redstone, Diamant oder Eisen basiert. Schließlich bedeutet jede Ressource auch unterschiedliche Einheiten und Upgrades. Welche man zufällig hat, kann die Art und Weise grundlegend ändern, wie man sich einen Vorteil gegenüber dem Feind verschafft. Es ist das Unvorhersehbare, dass dazu führt, das man seine Strategie ändern muss, weil sie am ehesten möglich ist.

Ein Minecraft wäre kein Minecraft, wenn Spieler nicht auch auf bekannte Mobs stoßen würden. Daher werden Spieler in Minecraft Legends natürlich auch Piglins oder Creepern begegnen. Sie spielen ebenfalls eine wichtige Rolle im Kampf der beiden Teams um den Sieg. Die Mobs greifen Spieler nicht nur an, wenn man durch ihr Gebiet streift, sie halten auch wichtige Gegenstände bereit und können in die Siegesstrategie miteinbezogen werden.

So kann man sich die Fähigkeiten von Skeletten oder Zombies zunutze machen, die in dem Fall auf eurer Seite kämpfen, wie Ries erzählt:

„Creeper werden immer explodieren, aber jetzt hast du die Möglichkeit, einen Creeper zu benutzen […] und ihn gezielt in eine bestimmte Richtung zu schicken. Im PvP sind die Piglins ein Ärgernis, aber sie sind notwendig, weil sie Gegenstände haben, die man [für] Upgrades braucht. Andererseits können sie dich angreifen, sodass sie dich bei der Umsetzung deiner Strategie stören können, wenn du nicht vorsichtig bist.“

Da der Fall der Basis über Sieg und Niederlage ebenso entscheidend ist, wie bei der gegnerischen Basis Stellung zu beziehen, kommt der bekannte Aspekt des Bauens und des Sammelns von Ressourcen auch in Minecraft Legends zur Geltung.

Um Türen, Tore und Verteidigungsanlagen zu bauen und die Basis zu schützen, müssen daher auch Ressourcen wie Holz, Stein und Erze in der Spielwelt Welt gesammelt werden. Denn zusätzliche Mauern oder versteckte Fallen halten den Feind vom Eindringen in die Basis ab. Wichtig ist auch die Position eines Upgrade-Turms, damit die Basis aufgerüstet werden kann.

Wie Pederson anmerkt, habe man zwar viel Freiheit bei Planung, Kampf und Verteidigung. Das PvP-Erlebnis habe man aber durch die Zufallskarten auch für neue Spieler zugänglich gestaltet. Denn es ist keine große Strategie oder Planung vonnöten, um einsteigen zu können, „da die Karten prozedural generiert werden, gibt es keine Leute, die eine Karte beherrschen und dann die neu hinzukommenden Spieler dominieren.“

Minecraft Legends erscheint am 18. April für Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, PlayStation, Steam und Nintendo Switch. Am Tag seiner Veröffentlichung wird es auch im Game Pass für PC und Konsole spielbar sein.