Minecraft: 2020 über 1,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet

Mit unschlagbaren 1,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete die Minecraft-Franchise im vergangenen Jahr eine neue Rekordsumme und ist damit zur erfolgreichsten Videospiel-Serie aller Zeiten geworden.

Dazu beigetragen hat der Wachstum des Jahresumsatzes des Ingame Stores des Spiels, den Minecraft Marketplace, und steigerte den Customer Lifetime Value. Platzierungen im mobilen Marketing im Apple App Store, Google Play Store, Amazon, Xbox Store und Windows 10 Store trugen ebenso dazu bei wie ein Gewinnspiel zum 10jährigen Jubiläum, das zu einem Anstieg der Instagram-Follower von 500.000 auf 2 Millionen führte und mehr.

— Timur222 (@bogorad222) September 21, 2021