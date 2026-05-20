Minecraft: 81-jährige Streamerin erlebt Polizeieinsatz mit SWAT-Team mitten in der Nacht

Die bekannte Minecraft-Streamerin GrammaCrackers ist Opfer eines Swatting-Vorfalls geworden, bei dem ein massiver Polizeieinsatz inklusive SWAT-Einheiten vor ihrem Haus ausgelöst wurde.
Die 81-jährige Streamerin, die mit ihren Spendenstreams für die Krebsbehandlung ihres Enkels bekannt geworden ist, wurde mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, als zahlreiche Polizeikräfte ihr Haus betraten.
Laut eigener Aussage wusste sie zunächst nicht, was geschah, als die Beamten sie aus dem Haus führten. Bilder der Ring-Türkamera zeigen mehrere schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor der Haustür.
Beim sogenannten Swatting handelt es sich um eine gefährliche Form von Missbrauch, bei der durch falsche Notrufe ein bewaffneter Polizeieinsatz provoziert wird. Solche Vorfälle gelten als hochriskant und können im schlimmsten Fall lebensbedrohlich enden.
Nach Angaben der Familie waren rund 20 Polizeifahrzeuge, mehrere SWAT-Einheiten sowie Drohnen im Einsatz. Die Situation konnte jedoch schnell aufgeklärt werden, sodass niemand zu Schaden kam.
Trotz der dramatischen Umstände reagierte die Streamerin überraschend gelassen auf das Ereignis und beschrieb den Vorfall später sogar mit humorvollen Worten. Sie wurde kurzzeitig von der Polizei befragt und anschließend wieder nach Hause gebracht.
Der Vorfall zeigt erneut die Gefahren von Swatting-Angriffen auf Content Creator und unterstreicht die Risiken, denen Streamer im Internet ausgesetzt sein können.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich finden sie die Verursacher bald und lassen sie für die Steuergelderverschwendung bluten.
Das ist weit mehr als nur Steuergeldverschwendung. Das ist gefährlich für Leib und Leben. Man stelle sich vor, die alte Dame gerät in Panik, weil bei ihr „jemand einbricht“ und am Ende liegt sie erschossen auf dem Boden in ihrem eigenen Blut… oder sie schnappt sich eine Waffe, weil sie denkt, dass sie überfallen wird und auch am Ende dieses Szenarios liegt die arme Dame in ihrem eigenen Blut.
Wer jemanden swatted, handelt unverantwortlich und sollte dafür mit aller Härte bestraft werden… nicht nur irgendeine Verwarnung.
Die ganzen Unannehmlichkeiten, die damit einhergehen… Türen reparieren lassen, den ganzen Dreck in der Wohnung wieder sauber machen, aufräumen… davon will ich gar nicht erst anfangen.
Ein Glück, dass die keinen Herzinfarkt bekommen hat.
Solche Menschen sind eine Gefahr für die Allgemeinheit und gehören für mehrere Jahre weggesperrt. Fertig.
Absolut. So ausführlich wollte ich es eben nicht schreiben. Zumal die Swats auch zu dem Zeitpunkt irgendwo wirklich gebraucht worden sein könnten.
Die Täter müssten dafür eigentlich hinter Gitter oder wenigstens ein paar Wochen in Vollzeit Sozialdienst im Altenheim ableisten.
Ja die Menschheit wird immer blöder.Hoffentlich schnappen sie den täter
Ich verstehe immer nicht wie sowas so einfach provoziert werden kann. Machen die solche Einsätze wirklich auf jeden kleinsten, geäußerten Verdacht?
Sehr seltsam, ein paar Details wären interessant.
Hoffentlich finden die den Verursacher 🤦🏻♂️
Komisch, dass man da direkt solch einen Einsatz initiiert.