Minecraft: 81-jährige Streamerin erlebt Polizeieinsatz mit SWAT-Team mitten in der Nacht

Die bekannte Minecraft-Streamerin GrammaCrackers ist Opfer eines Swatting-Vorfalls geworden, bei dem ein massiver Polizeieinsatz inklusive SWAT-Einheiten vor ihrem Haus ausgelöst wurde.

Die 81-jährige Streamerin, die mit ihren Spendenstreams für die Krebsbehandlung ihres Enkels bekannt geworden ist, wurde mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, als zahlreiche Polizeikräfte ihr Haus betraten.

Laut eigener Aussage wusste sie zunächst nicht, was geschah, als die Beamten sie aus dem Haus führten. Bilder der Ring-Türkamera zeigen mehrere schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor der Haustür.

Beim sogenannten Swatting handelt es sich um eine gefährliche Form von Missbrauch, bei der durch falsche Notrufe ein bewaffneter Polizeieinsatz provoziert wird. Solche Vorfälle gelten als hochriskant und können im schlimmsten Fall lebensbedrohlich enden.

Nach Angaben der Familie waren rund 20 Polizeifahrzeuge, mehrere SWAT-Einheiten sowie Drohnen im Einsatz. Die Situation konnte jedoch schnell aufgeklärt werden, sodass niemand zu Schaden kam.

Trotz der dramatischen Umstände reagierte die Streamerin überraschend gelassen auf das Ereignis und beschrieb den Vorfall später sogar mit humorvollen Worten. Sie wurde kurzzeitig von der Polizei befragt und anschließend wieder nach Hause gebracht.

Der Vorfall zeigt erneut die Gefahren von Swatting-Angriffen auf Content Creator und unterstreicht die Risiken, denen Streamer im Internet ausgesetzt sein können.