Minecraft: Caves & Cliffs Erscheinungsdatum bekannt

Autor:, in / Minecraft

Minecraft Caves & Cliffs: Part I, der erste Teil des umfangreichen Updates, erscheint bereits am 08. Juni 2021.

Part I des auf zwei teilen angelegten Updates der Minecraft: Bedrock Edition wird neben der Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, sowie für iOS und Android und für Windows 10 am 8. Juni 2021 verfügbar sein. Am selben Tag erscheint die Java Edition auf Windows, macOS und Linux.

Demnach müsst ihr euch in gut einer Woche vor bockigen Ziegen in Acht nehmen, welche ordentlich Kopfnüsse austeilen werden. Die gute Nachricht ist, dass das Update auch die liebenswerten und völlig harmlosen Axolotl enthalten wird. Das wird aber noch nicht alles gewesen sein, denn die einst in Minecraft-Erde exklusiven Mobs, die Glüh-Tintenfische, werden nun eure Ozeane bevölkern. Außerdem wird es laut dem Entwickler möglich sein riesige Aquarien zu bauen.

Und da ein Minecraft-Update ohne Blöcke unvorstellbar wäre, wird es wieder jede Menge davon geben. Einige von ihnen werden einfach in der Welt auftauchen, während andere wohl schwieriger zu entdecken sind.

Im Kreativmodus wird es wie immer die Möglichkeit geben direkt auf alle Blöcke zuzugreifen. Neben Amethyst und Dripleaves Blöcken, wird der heiß ersehnte Kupferblock zu finden sein. Und damit nicht alle Ziegen aus dem nichts vor euch Spieler stehen, könnt ihr euch zudem mit einem Fernrohr ausrüsten.

Da das Update laut Mojang recht umfangreich ausfallen wird, ist der zweite Teil von Minecraft Caves & Cliffs für die Weihnachtszeit geplant.