Minecraft: Copper Age-Update geht Dienstag live

Mit Copper Age steht der nächste Drop für Minecraft in dieser Woche an, Mojang erzählt euch, was drinsteckt.

Ab Dienstag könnt ihr mit dem Copper Age-Update in Minecraft eurer Kreativität freien Lauf lassen.

Verwandelt das vielseitige Metall in praktische Werkzeuge, glänzende Rüstungen und leuchtende Lichtquellen.

Erschafft oxidierende Dekorationen, clevere Inventarlösungen und sogar lebhafte Kupfergolems als mechanische Begleiter.

Ob glänzend oder oxidiert, das Kupferzeitalter bringt eine neue Ära der Kreativität.

Was sonst noch im Update drinsteckt, das verrät euch das Entwicklerteam.