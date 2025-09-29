Minecraft: Copper Age-Update geht Dienstag live

Ab Dienstag könnt ihr mit dem Copper Age-Update in Minecraft eurer Kreativität freien Lauf lassen.
Verwandelt das vielseitige Metall in praktische Werkzeuge, glänzende Rüstungen und leuchtende Lichtquellen.
Erschafft oxidierende Dekorationen, clevere Inventarlösungen und sogar lebhafte Kupfergolems als mechanische Begleiter.
Ob glänzend oder oxidiert, das Kupferzeitalter bringt eine neue Ära der Kreativität.
Was sonst noch im Update drinsteckt, das verrät euch das Entwicklerteam.
Endlich kann man was mit kupfer machen
Die Regale sind echt geiles Feature. Hoffentlich ist das endlich mal der Ansporn vertikale Halb-Stufen zu machen – los Mojang!
Die Kuper-Golem sind so knuffig und für eine kleine Basis echt hilfreich, wie oft ich mich da zugemüllt habe eh.. für große Lager wird man sicherlich weiter auf Redstone setzen.
Erinnert mich daran, dass ich noch mein abgerissenes Lager auf dem Server neu aufbauen wollte..