Minecraft: Dank Kinofilm: 30 % mehr tägliche aktive Spieler

Der Start von „Ein Minecraft-Film“ wirkt sich positiv auf das Spiel aus. Während der Film an den Kinokassen Rekorde bricht, stieg am vergangenen Samstag die Anzahl der täglich aktiven Nutzer gegenüber der Vorwoche um 9 %. Laut Ampere Analysis waren es am Samstag sogar 17 %.

Bereits eine Woche vor dem Filmstart hatte Entwickler Mojang etwa mit einem kostenlosen DLC zum Minecraft-Film dafür gesorgt, dass mehr Spieler als sonst in Minecraft unterwegs waren. So stieg die Anzahl an täglichen Spieler eine Woche vorher am Samstag um 25 %, am Sonntag um 14 %.

Für ein Spiel, welches mehr als rund 170 Millionen aktive Nutzer im Monat hat, ist das ein beachtlicher Anstieg im zweistelligen Bereich.

Bei den Spielverkäufen wurden laut Nielsen/GfK eine Woche vor dem Start 25 % mehr Nintendo Switch-Versionen von Minecraft verkauft. Zum Kinostart waren es noch einmal 8 %.