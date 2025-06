Minecraft: Das steckt im Chase the Skies-Update

Autor:, in / Minecraft

Der nächste Game Drop für Minecraft heißt Chase the Skies und wird Spieler in die Lüfte tragen.

In der monatlichen Minecraft-Videoreihe wurde der Name und der Inhalt des nächsten Game Drops für Minecraft enthüllt.

Das Update wird demnach Chase the Skies lauten und wird die neue Mob-Variante Glücklicher Ghast einführen. Er wurde bereits beim letzten Minecraft Live-Event vorgestellt und erlaubt es euch, mit dem ebenfalls neuen Ghast-Geschirr in der Oberwelt mit ihm zu fliegen.

Ebenfalls neu ist die „Player Locator Bar“. Die neue Leiste befindet sich direkt über der Werkzeugleiste. Mit ihr seht ihr, in welcher Richtung sich eure Freunde befinden.

Eine neue Schallplatte mit dem Titel „Tears“ sowie fünf weitere Umgebungsmusikstücke für die Oberwelt stecken außerdem im Update.

Sattel müsst ihr weiterhin nicht mehr in der Welt finden, ihr könnt sie mit dem Chase the Skies-Update nun selbst herstellen.

Und an der Funktion der Leine wurde auch gearbeitet. Im Video hängen Kühe angeleint an einem glücklichen Ghast. Wer weiß, was da sonst noch möglich ist.

Das Update soll bald für Minecraft erscheinen. Ein genauer Termin steht noch aus.