Minecraft: Dev Diaries: Zusammenarbeit mit der Community im Video

Die Entwickler von Minecraft sind immer an den Wünschen und Ideen der Community interessiert und wollen von den Spieler wissen, was dem Klötzchenspiel hinzugefügt werden soll oder was verbessert werden muss.

Im neuen Teil der Dev Diaries: Zusammenarbeit mit der Community gehen Agnes, Cameron und Henrik auf das Feedback der Fans ein und erzählen darüber, wie dieses umgesetzt wird. Dabei werfen sie einen Blick auf das Caves & Cliffs Update, das von der Spielergemeinschaft mitgestaltet wurde.

Hier könnt ihr euch das Video dazu anschauen: