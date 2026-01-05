Minecraft: Diese Zahlen sprengen jede Vorstellung

Mojang liefert für 2025 eine Statistik für das Sandbox‑Phänomen Minecraft. Der Entwickler präsentiert frische Zahlen, die zeigen, wie intensiv ihr in Minecraft unterwegs wart und wie massiv die Community das Spiel geprägt hat.
Minecraft verzeichnet im Jahr 2025 eine nahezu unvorstellbare Aktivität rund um den Kupfergolem, der ganze 998 Millionen Mal gespawnt wurde und damit zu den auffälligsten Kreaturen des Jahres gehört.
Gleichzeitig habt ihr in Minecraft auf euren Reittieren 335 Milliarden Blocks zurückgelegt, während 270 Millionen Tiere gezähmt wurden, um eure Abenteuer noch weiter auszubauen.
Zudem wurden 13 Milliarden Mal Spieler lokalisiert, was die enorme Dynamik der globalen Spielerschaft unterstreicht.
Auch beim Crafting zeigt sich die ungebrochene Energie der Community: 16 Millionen Sattel und 41 Millionen Speere wurden hergestellt.
Die Zahlen verdeutlichen, wie stark Minecraft weiterhin wächst und wie intensiv ihr die Möglichkeiten des Spiels ausschöpft.
Ich habe Minecraft Legend von Amazon Prime gaming mal bekommen und noch nicht gespielt bin am überlegen das dann doch mal zu machen.
Wie jedes Jahr habe ich nichts zu der Statistik beitragen können. Mich hat sich das Spiel nie interessiert und auch beim Zuschauen konnte ich nicht damit anfangen . Allerdings bewundere ich die Kreativität, die manche da beim Erstellen von Welten an den Tag legen.
Kann mit den Zahlen nichts anfangen, aber scheint immer noch sehr beliebt zu sein.
Zur Statistik habe ich wahrscheinlich nur ein Mal als lokalisierter Spieler beigetragen. Ansonsten ein paar zertrümmerte Blocks. 😅