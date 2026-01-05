Minecraft: Diese Zahlen sprengen jede Vorstellung

Unglaubliche Rekordzahlen für das Jahr 2025 wurden für das Sandbox-Spiel Minecraft enthüllt.

Mojang liefert für 2025 eine Statistik für das Sandbox‑Phänomen Minecraft. Der Entwickler präsentiert frische Zahlen, die zeigen, wie intensiv ihr in Minecraft unterwegs wart und wie massiv die Community das Spiel geprägt hat.

Minecraft verzeichnet im Jahr 2025 eine nahezu unvorstellbare Aktivität rund um den Kupfergolem, der ganze 998 Millionen Mal gespawnt wurde und damit zu den auffälligsten Kreaturen des Jahres gehört.

Gleichzeitig habt ihr in Minecraft auf euren Reittieren 335 Milliarden Blocks zurückgelegt, während 270 Millionen Tiere gezähmt wurden, um eure Abenteuer noch weiter auszubauen.

Zudem wurden 13 Milliarden Mal Spieler lokalisiert, was die enorme Dynamik der globalen Spielerschaft unterstreicht.

Auch beim Crafting zeigt sich die ungebrochene Energie der Community: 16 Millionen Sattel und 41 Millionen Speere wurden hergestellt.

Die Zahlen verdeutlichen, wie stark Minecraft weiterhin wächst und wie intensiv ihr die Möglichkeiten des Spiels ausschöpft.