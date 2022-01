Minecraft: Diese zehn Dinge haben Spieler 2021 nicht gewusst

Autor:, in / Minecraft

Bei Mojang lässt man die vergangene Jahr Revue passieren und präsentiert in einem speziellen Video zehn Dinge ihr wahrscheinlich 2021 nicht von Minecraft wusstet.

Oder habt ihr gewusst, dass es in Minecraft auch möglich ist einen Kreis zu machen? So ganz ohne Ecken und so?

Lehnt euch zurück und erfahrt weitere Dinge über Minecraft.