Minecraft: Dokumentationen zeigen lebendige Wildnis

Mojang hat vier Dokumentationen für euch aufgenommen, um euch die erstaunliche Wildnis in Minecraft zu präsentieren.

Macht einen Ausflug in die kalten Biome, um zu erfahren, wie Füchse und Polarbären in der Kälte überleben, taucht danach ab in die Tiefen der Ozeane, wo ihr lernt, welche Mobs die kleinsten in Minecraft sind und von wem sie gejagt werden.

Erlebt in den üppigen Höhlen, wie der Axolotl seinen Fressfeinden entwischt und beobachtet den mysteriösen Enderman in seiner natürlichen Umgebung. Das aktuellste Video zeigt die Jagd des Ozelots und das Leben der Pandas im Dschungel.

Habt ihr die Wildnis in Minecraft schon einmal auf diese Art betrachtet?