Minecraft: Drachenzähmen leicht gemacht

Im Minecraft x How to Train Your Dragon Crossover Add-On, könnt ihr ganz leicht euren eigenen Drachen zähmen.

Gamemode One kündigt die Veröffentlichung des Minecraft x How to Train Your Dragon Add-Ons an. Der neue DLC bringt die kultigen Drachen aus der Serie in eure Minecraft-Welten.

Erkundet verschiedene Minecraft-Biome, um wilde Drachen zu finden, sie zu zähmen und eine Bindung zu eurem neuen Begleiter aufzubauen.

Dieses Add-on bietet das volle Drachen-Trainingserlebnis in Minecraft und ermöglicht es den Spielern, mit ihren Drachen zu fliegen, ihre Beziehungen zu vertiefen und ihr Survival-Gameplay durch die Einführung neuer Gameplay-Features zu verbessern.

Features

Drachen in eurer Welt

Entdeckt fünf verschiedene Drachen, die in eurer Welt umherstreifen: Gronckle, Deadly Nadder, Hideous Zippleback, Monstrous Nightmare und natürlich Toothless the Night Fury. Jeder Drache zeigt einzigartige Verhaltensweisen und benötigt bestimmte Ressourcen, um gezähmt zu werden.

Gronckles zum Beispiel frisst gerne Pflastersteine, während Ohnezahn Fische bevorzugt. Seid vorsichtig, wenn ihr euch einem wilden Drachen mit einer Waffe nähert, könnte er euch angreifen.

Knüpft ein Band mit eurem Drachen

Je mehr ihr euch um euren gezähmten Drachen kümmert, desto mehr wird er wachsen! Kümmert euch um die Bedürfnisse eures Drachens, indem ihr dafür sorgt, dass er gefüttert wird und Zuneigung erhält. Wenn die Bindung zu eurem Drachen stärker wird, verbessern sich seine Werte und ihr schaltet langsam einen neuen besten Freund an eurer Seite frei.

Außerdem könnt ihr eine Drachenschmiede bauen, um einen Drachensattel herzustellen und eurem Drachen einen Namen zu geben! Dann könt ihr ein Drachenhorn herstellen, um euren neuen besten Freund von überall her zu beschwören.

Verbessertes Überleben

Drachen sind nicht nur zum Herumfliegen da – sie helfen dir auch im Überlebensmodus! Sie können euch vor feindlichen Mobs schützen, Blöcke brechen und euch helfen, schneller zu erkunden. Ihr könnt euren Drachen füttern, um ihn zu heilen, wenn er Schaden genommen hat.

Fühlt ihr euch stylisch? Stellt eine Rüstung her oder färbt sie, um das Aussehen des Drachen zu verändern. Wenn sich ein Drache häutet, könnt ihr seine Schuppen einsammeln, um ein passendes Spieler-Rüstungsset herzustellen, das euch ein einzigartiges Aussehen und zusätzlichen Schutz bietet.

Nach einem harten Arbeitstag könnt ihr euch nachts an der Seite eures Drachens entspannen.