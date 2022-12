Minecraft: Fünf Stunden Entspannung und pixel Kaminfeuer

Autor:, in / Minecraft

Minecraft hilft mit einer Reihe von Videos, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und die freien Tage über Weihnachten richtig zu genießen.

Die besinnlichen Tage stehen vor der Tür, aber ihr fühlt euch von den Weihnachtseinkäufen gestresst? Dann setzt euch mit einem warmen Getränk auf euer Sofa und holt euch ruhige Stimmung auf den Bildschirm.

Mögt ihr es euch lieber vor einem prasselnden Kaminfeuer gemütlich machen oder ein Lagerfeuer am Strand genießen? Lauscht ihr dem sanften Regen im Sumpf oder bevorzugt ihr das Plätschern eine Aquariums? Vielleicht passt euch zur Weihnachtszeit das leise Rieseln der Schneeflocken am besten? Ihr entscheidet in völliger Ruhe.

Wer sich bei allen Themen wohlfühlt, kann die zusammengestellte Playlist (am Ende) abspielen.

Es stehen fünf beruhigende Videos mit einer Laufzeit von jeweils einer Stunde zur Verfügung: