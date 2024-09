Minecraft: Inhaltsupdates in Zukunft häufiger

Autor:, in / Minecraft

Minecraft wird in Zukunft häufiger Inhaltsupdates erhalten, zudem arbeitet man an einer nativen PS5-Version.

Anstatt wie bisher im Sommer ein großes Update für Minecraft auszuliefern, kündigt Mojang jetzt regelmäßige Updates mit Inhalten an. Spieler erhalten damit häufiger neue Inhalte über das Jahr verteilt.

Mojang schreibt dazu: „Wir wissen, dass ihr euch öfter neue Minecraft-Inhalte wünscht, weshalb wir unseren Entwicklungsrhythmus für Features ändern. Anstatt ein kostenloses Update im Sommer zu veröffentlichen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, werden wir nun eine Reihe von kostenlosen Game Drops über das Jahr verteilt veröffentlichen. Diese Game Drops werden unterschiedlich groß sein und euch häufiger neue Features zum Erkunden bringen.“

Neben den kostenlosen Content Drops konzentriert man sich „auf langfristige Initiativen, um sicherzustellen, dass man Minecraft auch in Zukunft weiterentwickeln kann.“

Der Entwickler kündigte zudem an, an einer nativen Version von Minecraft für PlayStation 5 zu arbeiten. Im Gegensatz zu Xbox Series X|S war das Spiel auf PS5 nur in der PS4-Version über die Abwärtskompatibilität spielbar.

Schließlich werde man im Laufe des kommenden Jahres „nach Möglichkeiten suchen, die Mehrspieler-Erfahrung von Minecraft zu verbessern und es einfacher zu machen, Freunde zu finden und sich mit ihnen zu verbinden.“