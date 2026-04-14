Minecraft: IRL-Event auf TwitchCon Europe 2026 offiziell bestätigt

Minecraft wird im Rahmen der TwitchCon Europe 2026 im Mai 2026 als umfangreiches IRL-Erlebnis (IRL steht für „In Real Life“ – also „im echten Leben“) umgesetzt und rückt damit eines der bekanntesten Spiele der Welt in den Mittelpunkt der Veranstaltung in Rotterdam.

Die TwitchCon Europe, die am 30. und 31. Mai in Rotterdam stattfindet, plant dafür mehrere interaktive Bereiche rund um Minecraft. Dazu gehören unter anderem spezielle Minecraft-Arenen, Creator-Bühnen sowie thematisch gestaltete Erlebniszonen, die das Spiel in physischer Form erlebbar machen sollen.

Ein zentrales Highlight bilden Live-Events mit bekannten Streamern, darunter Speedrun-Wettbewerbe und Community-Turniere. Auch bekannte Creator wie Tubbo und weitere Szene-Größen sollen dabei in direkten Wettkämpfen und Panels auftreten.

Zusätzlich sind Community-Treffen, MeetUps und exklusive Inhalte für Besucher geplant, die das Event stärker mit der aktiven Minecraft-Community verbinden sollen. Damit setzt Twitch erneut auf ein stark interaktives Konzept zwischen Spielern und Creators.

Laut Twitch soll die Umsetzung vorwiegend die Verbindung zwischen Community und Content-Creators stärken und das gemeinsame Spielerlebnis in den Vordergrund rücken.