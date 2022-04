Minecraft: Jason Momoa in finalen Verhandlungen zur Filmrolle

Autor:, in / Minecraft

Der Aquaman Jason Momoa befindet sich in den abschließenden Verhandlungen für eine Rolle im Film zum Erfolgsspiel Minecraft.

Mit dem anfangs minimalistischen Spiel Minecraft erschuf Mojang im Jahr 2011 eine Naturgewalt, die aus der heutigen Videospiel-Landschaft nicht mehr wegzudenken ist. Der Titel war zukunftsweisend für das gesamte Crafting-Genre und hat in wenigen Jahren eine Spielerzahl von 100 Millionen erreicht. So ein Erfolg bleibt auch von der Filmindustrie nicht unbemerkt.

Damit Hollywood auch ein Stück des Pixelblock-Kuchens abbekommt, entschied man sich vor einigen Jahren bei den Warner Bros. Studios dazu einen Live-Action Minecraft Movie zu produzieren. Und kein Geringerer als der Aquaman, Jason Momoa, befindet sich in den letzten Zügen der Verhandlungen für eine Rolle in dem Film. Jason Momoa ist auch aus anderen Produktionen wie Dune, Frontier oder Game of Thrones bekannt.

Videospiel Adaptionen erfreuen sich momentan sehr großer Beliebtheit, gute Beispiele dafür sind die Netflix Serie Arcane (League of Legends) oder der kürzlich veröffentlichte Film Sonic the Headgehog 2. Es bleibt abzuwarten, ob der Minecraft Movie mit möglicher Star-Besetzung ebenfalls ein Kassenschlager wird.