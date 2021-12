Minecraft: Kostenlose Karte Howl of the Wild für Java Edition

Autor:, in / Minecraft

Holt euch für die Java Edition von Minecraft die kostenlose Karte „Howl of the Wild“.

In Minecraft wird das neue Jahr mit Geschenken eingeläutet. Wir haben darüber bereits in diesem Artikel berichtet.

Zu den Geschenken gehören auch wöchentlich neue Karten für das beliebte Sandbox-Spiel.

In dieser Woche könnt ihr euch neben der Karte „Caves & Cliffs Explorers“ für die Bedrock Edition des Spiels auch die Karte „Howl of the Wild“ für die Java Edition über den Marktplatz abholen.

Hier einige Bilder der Karte des Creators Mithey: