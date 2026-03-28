Minecraft: Kuhflüsterer und echte Tier Stimmen im Tiny Takeover Update

Minecraft setzt auf Kuhflüsterer und echte Tieraufnahmen im Tiny Takeover Update für mehr Authentizität.

Mit dem neuen Tiny Takeover Update erweitert Minecraft sein Klangbild um ein Detail, das für viel Aufmerksamkeit sorgt. Die Tiergeräusche wurden komplett überarbeitet und sollen nun deutlich authentischer wirken.

Laut Senior Product Manager Anna Lundgren von Mojang Studios kamen dabei erstmals echte „Tier-Stimmen“ zum Einsatz. Für neue Sounds wurden reale Aufnahmen genutzt, insbesondere für Baby-Tiere wie Kätzchen, Wolfswelpen, Fohlen, Ferkel und Küken. Auch erwachsene Tiere erhielten zusätzliche Varianten ihrer Geräusche.

Audio Designerin Sandra Karlsson berichtete zudem von ungewöhnlichen Aufnahmesituationen im Studio. Mit einem sogenannten „Kuhflüsterer“ und echten Kühen wurden authentische Laute eingefangen, die das Klangbild weiter verbessern sollen.

Während die Neuerungen für mehr Immersion sorgen, fällt die Community-Reaktion gemischt aus. Einige Spieler sehen darin nur eine kleine Erweiterung ohne großen Mehrwert für Survival und Progression, während andere Mojang für die kontinuierliche Weiterentwicklung loben und auf die schwierige Balance zwischen großen und kleineren Updates verweisen.