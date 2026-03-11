Minecraft: LIVE Event kehrt am 21. März zurück

4 Autor: , in News / Minecraft
Übersicht
Image: Microsoft

Mojang kündigt das nächste Minecraft LIVE an, bei der Neuigkeiten zum nächsten Update des Spiels enthüllt werden.

Mojang hat offiziell das nächste Minecraft LIVE angekündigt. Die große Show findet am 21. März, 19:00 Uhr statt und soll wieder zahlreiche Neuigkeiten rund um das erfolgreichste Sandbox‑Spiel der Welt liefern. Fans dürfen sich auf frische Einblicke, Überraschungen und exklusive Gäste freuen.

Im Vorfeld wurde bereits ein erster Teaser veröffentlicht, der die Vorfreude weiter anheizt. Viel zeigt er noch nicht – aber genug, um die Community in Spekulationen zu versetzen.

Minecraft LIVE verspricht laut Ankündigung:

  • Infos zu kommenden Game Drops
  • Behind‑the‑Scenes‑Einblicke
  • Auftritte besonderer Gäste
  • Weitere Überraschungen, die erst während der Show enthüllt werden

Minecraft LIVE gilt seit Jahren als das wichtigste Event für die Community und hat in der Vergangenheit große Updates, neue Mobs, Features und Kooperationen enthüllt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Ausgabe 2026.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Minecraft

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Ralle89 100600 XP Profi User | 11.03.2026 - 17:15 Uhr

    Denke auch das das interessant wird aber bin erstmal raus bei Minecraft 😅 brauche erstmal Pause

    0

Hinterlasse eine Antwort